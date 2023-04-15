Команди поділили залікові бали у цікавому поєдинку.
Момент з голом Коло Муані, Getty Images
15 квітня 2023, 21:25
У рамках 28 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт вдома зустрічався з Боруссією М.
На 13 хвилині гості забили гол. Тюрам став автором гольового пасу, а Гофман забив свій дев'ятий гол у сезоні.
Айнтрахт значно переважав свого суперника у другому таймі за моментами, і зміг забити. А зробив це головний голеадор команди Коло Муані на 83 хвилині.
Айнтрахт Франкфурт — Боруссія М 1:1
Голи: Коло Муані, 83 — Гофманн, 13
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Якич (Кнауфф, 17, Аліду, 77), Бута, Ленц — Роде (Діна, 55), Соу, Борре (Ааронсон, 55), Камада (Аларіо, 77) — Коло Муані.
Боруссія М: Омлін — Бенсебаїні (Нец, 90+2), Ельведі, Ітакура, Скаллі — Коне, Вайгль, Плеа (Нгуму, 64), Нойгаус (Штіндль, 74), Гофманн — Тюрам.
Попередження: Камада, Штіндль, Коне.