Німеччина

Команди поділили залікові бали у цікавому поєдинку.

У рамках 28 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт вдома зустрічався з Боруссією М.

На 13 хвилині гості забили гол. Тюрам став автором гольового пасу, а Гофман забив свій дев'ятий гол у сезоні.

Айнтрахт значно переважав свого суперника у другому таймі за моментами, і зміг забити. А зробив це головний голеадор команди Коло Муані на 83 хвилині.

Айнтрахт Франкфурт — Боруссія М 1:1

Голи: Коло Муані, 83 — Гофманн, 13

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Якич (Кнауфф, 17, Аліду, 77), Бута, Ленц — Роде (Діна, 55), Соу, Борре (Ааронсон, 55), Камада (Аларіо, 77) — Коло Муані.

Боруссія М: Омлін — Бенсебаїні (Нец, 90+2), Ельведі, Ітакура, Скаллі — Коне, Вайгль, Плеа (Нгуму, 64), Нойгаус (Штіндль, 74), Гофманн — Тюрам.

Попередження: Камада, Штіндль, Коне.