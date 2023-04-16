Німеччина

Сенегалець, схоже, проводить останні місяці у Мюнхені.

Після бійки Садіо Мане з Лероєм Сане були чутки, що футболіст вже незабаром може залишити клуб. Їх спростили, а футболіста, ніби-то, вибачили. Але це не означає, що Баварія збирається залишати сенегальця на наступний сезон. Якраз навпаки, Мане близький до того, аби почати шукати собі новий клуб.

Як стало відомо авторитетному німецькому журналісту Флоріану Плеттенбергу, Баварія зробить усе, щоб позбутись Садіо Мане влітку.

Зі спортивної точки зору Томас Тухель не має планів на Мане, оскільки він не відповідає його системі. Також повідомляється, що в футболіста є й інші проблеми.

Підписання Мане вважається помилкою в Баварії, особливо з огляду на його зарплату понад 20 мільйонів євро на рік.

Після його невтішних виступів за німецький гранд у колективі баварців ходить жарт, що клуб підписав контракт з братом-близнюком Мане, а не з гравцем Ліверпуля.