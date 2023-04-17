Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга поступово виходить на фінішну пряму. Несподівані втрати очок фаворитами та інші.





Дортмунд в своєму репертуарі

Черговий виїзд Боруссії віщував перемогу, тому що Штутгарт наразі давно втратив колишні високі позиції у чемпіонаті й бореться максимум за збереження прописки, втім Дортмунд традиційно вміє створити емоційні гойдалки власним фанатам, що ми й побачили знову.

Бредлов — Мавропанос, Антон, Загаду — Вагноман, Каразор, Ендо, Соса — Мійо (Кулібалі, 74), Фюріх (Сілас, 62) — Гірассі (Томас, 74)

Кобель — Раєрсон, Джан, Хуммельс (Кулібалі, 46), Геррейру — Мален (Байно-Гіттенс, 69), Беллінгем, Озджан, Брандт (Ройс, 63), Адеємі (Рейна, 82) — Алле (Мукоко, 63)

В першому таймі була помітна перевага гостей поля за моментами. Блискучий Доніелл Мален зробив 1+1, Алле відмітився чудовим голом з меж воротарської, нагадавши свої фірмові ривки, проте далі почалося щось незрозуміле. Фактично, видалення Мавропаноса зіграло злий жарт і суттєво повпливало негативно саме на Боруссію Дортмунд. Якби арбітр показав червону картку також Гірассі, який на перших хвилинах відверто в'їхав шипами по нозі Емре Джану, може господарям матчу й не вдалося б відігратися. Проте окрім того фаворит на чемпіонський титул відверто розслабився, а Едін Терзіч провів заміну у перерві, випустивши замість Хуммельса дебютанта Сумайлу Кулібалі.

Француз вже встиг дебютувати за клуб проти Копенгагена у Лізі чемпіонів, проте саме у рамах Бундесліги з'явився на полі вперше. Таким чином, тренер дав відпочити захиснику, який почувався погано ще напередодні, проте далеко не факт, що ця заміна відбулася тоді, якщо рахунок виглядав би менш комфортно до перерви. Сценарій зустрічі також. Що цікаво, Штутгарт і до вилучення і після грав сміливо та постійно намагався лізти вперед за виключенням кількох невдалих відрізків. Тобто, називати це якимось тотальним відскоком не вийде, самі дозволили супернику відігратися двічі.

Коли забив Тангі Кулібалі, який вийшов на заміну, було відчуття, що завершення матчу буде валідольним. Так і вийшло. "Шваби" зрівняли рахунок, проте в черговий раз спрацювала заміна від Терзіча, коли Джованні Рейна після рикошету від грудей Загаду (допомагав колишній дортмундець партнерам, як зміг) знову вивів свою команду вперед. Добре, пора тримати рахунок і тягнути час. Де там, чергова обрізка, швидка контратака і ще один суперсаб команди Геннеса Сілас користується грубою помилкою захисників і персонально Кулібалі, доводячи місцеві трибуни до екстазу.

Це трохи схоже на клініку. Навіть на діагноз. Я вирішив порахувати пропущені голи рурського колективу цього сезону після 80 хвилини і маємо наступний показник. Тричі подібний фінт провертав Вердер, якому вдалося взагалі виграти після 0:2 по ходу тієї зустрічі, також відмічалися Лейпциг, Вольфсбург, Шальке (тут 79 хвилина, проте най буде) та Штутгарт (один з м'ячів стався на 78 хвилині). В жодному з цих матчів Боруссія не виграла, пропустивши при цьому неймовірні 13 голів, якщо рахувати загальні рахунки тих матчів.

Додаємо до цього програний виїзний матч проти Сіті, коли початок камбеку стався саме після 80 хвилини та другий гол Лейпцига у нещодавньому кубковому матчі і маємо красномовну статистику.

Едін Терзіча та Себастьян Кель не приховували власного розчарування після зустрічі, доволі жорстко зачепивши й власних гравців. Добре, що хоча б починають змінювати політику щодо трансферів та контрактів футболістів, бо допоки клуб буде слухняно робити поступки молодим зіркам типу Мукоко чи бігаючим з опущеною головою у доданий до другого тайму час замість агресивного відбору м'яча та бажання ветеранів калібру Ройса, нічого путнього в "джмелів" не буде й бути не може.

Баварія знову не перемагає

Особливо неприємно, що Баварія несподівано втратила очки вдома, а конкурент міг зрівнятися з нею по балах і ще більше підняти градус чемпіонської гонки.

Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Канселу (Гравенберх, 80) — Кімміх, Горецка (Мусіала, 59) — Коман (Девіс, 60), Мюллер, Сане (Тель, 60) — Гнабрі

Бауманн — Кабак (Нсокі, 62), Брукс, Акпогума — Кадержабек, Крамарич, Гайгер (Руді, 90), Стіллер (Бекер, 62), Анхеліно — Бебу (Бішоф, 90), Баумгартнер (Дольберг, 83)

Баварії варто були підняти бойовий дух після розгрому від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів, проте вона продовжила негативну смугу. Результати просто катастрофічні. Виліт з кубку, практично гарантований перегляд півфіналів та фіналу головного єврокубку по телевізору й невдачі у чемпіонаті. Цього разу супернику вистачило одного з мізерної кількості ударів, щоб вирвати результативну нічию на виїзді.

Павар відкрив рахунок, один з його голів було відмінено після відеоповтору, а Андрей Крамаріч пробив Зоммера потужним ударом зі штрафного. Відмітимо, що в першому таймі Гоффенгайм не завдав жодного удару у бік ворожих воріт.

У доданий час відверто поганий удар практично впритул вдався Гнабрі і на цьому все.

Томас Тухель наразі стикається з серйозними проблемами на новому місці.

- Шальке здобув дуже важливу перемогу у матчі проти Герти в контексті боротьби за збереження прописки (5:2). Гельзенкірхенці забивали ефектно та впевнено, дозволяючи берлінцям лише скорочувати відставання, а загалом завдяки перемозі опустили суперника на 18 сходинку у таблиці, де з такою грою їм саме місце.

- Кельн й Майнц не зуміли виявити переможця (1:1). Людовік Ажорк продовжує свої гольові подвиги у складі нового клубу.

- Лейпциг вдома здолав Аугсбург (3:2). Головним фронтменом зустрічі став нестримний Тімо Вернер, який оформив дубль, один з голів вийшов розкішним, а Кевін Кампль забив після прострілу від німця вперше з 2020 року. Нарешті форвард саксонців повноцінно згадав, що таке регулярно набирати результативні бали. Баварці старалися щось протиставити супернику, проте виїзні матчі даються їм дуже важко й в них вони демонструють не таку впевненість, як вдома.

- Айнтрахт та Гладбах продовжили нічийну традицію туру (1:1). Забивав французький дует Маркуса Тюрама та Коло Муані, а взагалі Франкфурт незабаром ризикує втратити шанси навіть на Лігу Європи, якщо продовжить виступати в тому ж дусі. На початку року вони боролися за четвірку. Зараз мова про це не йде враховуючи форму Уніона й потенціал Лейпцига. Боруссія видає чотири безпрограшних матчі, втім цього замало для боротьби за єврокубки і, знаючи далеко не безмежне терпіння керівництва клубу, не виключно, що вдалий старт може не врятувати Фарке від звільнення.

- Вердер вдома програв Ф​райбургу (1:2). Господарі відкрили рахунок на початку першого тайму, проте гостям вдалося здобути вольову перемогу зусиллями Шаллаї, який зробив 1+1.

- Уніон зіграв внічию вдома з Бохумом (1:1). Обидва голи прийшли зі стандартів, а загалом кілька нагод фаворит зустрічі не використав.

- Вольфсбург та Баєр переможця не виявили (0:0). Серія з перемог леверкузенців перервана.

- Бюльтер забив свій восьмий і дев'ятий голи в чемпіонаті 2022/23, більше, ніж будь-який інший гравець Шальке.

- Усі три голи Йоветіча цього сезону були забиті на виїзді.

- Павар забив свій четвертий гол у Бундеслізі в кампанії, повторивши свій особистий найкращий результат за один сезон-2019/20.

- Тепер на рахунку Крамаріча дев'ять голів у Бундеслізі цього сезону, включаючи чотири в крайніх чотирьох іграх.

- Кожного разу, коли Любічіч забивав у Бундеслізі раніше (п’ять разів), Кельн перемагав.

- Безпрограшна серія Майнца з дев'яти ігор наразі є найдовшою в дивізіоні (5 перемог, 4 нічиїх).

- Другий удар Вернера сьогодні став його 100-м голом у Бундеслізі. Він є одним із 10 наймолодших гравців, які коли-небудь досягли цього рубежу.

- Капітан Аугсбурга Джеффрі Гауелеу провів свій 200-й матч за клуб. Він пропустить наступний матч проти Штутгарта через дискваліфікацію, оскільки отримав свою 10-ту жовту картку в сезоні.

- Штутгарт не програє у трьох офіційних матчах під керівництвом Себастьяна Хенесса.

- Колишній молодий гравець Парі-Сен Жермен Сумайла Кулібалі, віком 19 років, дебютував у Бундеслізі.

- Коло Муані забив свій 13-й гол у сезоні. Французький форвард забив вісім голів у Бундеслізі у 2023 році.

- Йонас Гофманн забив дев'ятий гол у цій кампанії та перший після перемоги над мюнхенською Баварією у 21-му турі (3:2).

- Філіпп забив свій перший гол у Бундеслізі за Бремен. Зараз він забивав за всі чотири клуби, які представляв у вищому дивізіоні Німеччини (Фрайбург, Боруссія Дортмунд і Вольфсбург).

- Фрайбург став 21-м клубом, який забив 1000 голів у Бундеслізі, зробивши це в 776 іграх.

- Це був перший гол Уніона зі штрафного в Бундеслізі з січня 2021 року, коли Роберт Андріх забив у ворота Вольфсбурга.

- Бохум пропустив в 2000-й раз в історії Бундесліги.

- Алонсо найкраще стартував на посаді головного тренера Леверкузена (39 очок після 20 матчів Бундесліги).

- Вольфсбург не виграв у п’яти домашніх матчах (4 нічиїх, 2 поразки) — це їхня найдовша така серія з 2020 року (сім ігор).

Тім Скарке (Шальке)

Марцін Камінскі (Шальке)

Андрей Крамаріч (Гоффенгайм)

Тімо Вернер (Лейпциг)

Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд)

Йосіп Юрановіч (Уніон Берлін)

Тім Скарке та Маріус Бюльтер (Шальке) – 1+1 та дуплет, які дозволили обіграти Герту у важливому матчі в контексті збереження прописки

Кевін Кампль та Тімо Вернер (Лейпциг) – 1+1 та дуплет у матчі з Аугсбургом

Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд) – 1+1 зі Штутгартом

Йоша Вагноман (Штутгарт) – 1+1 проти Дортмунда



