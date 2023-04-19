Німеччина

Компанія не хотіла б бачити подібні перформанси.

Директор Сігнал Ідуна, що володіє правами на стадіон дортмундської Боруссії, прокоментував перформанс фанатів клубу під час одного з домашніх матчів — повідомляє портал Ruhr Nachrichten.

Вболівальники вивісили банер на Південній Трибуні з написом: "Назавжди, Вестфаленштадіон".

Це посилання до невдоволення зміною назви арени, котра перейшла у володіння компанії через фінансові проблеми команди у нульових.

Ульріх Ляйтерманн: "Для мене це неприйнятно, особливо враховуючи те, наскільки сильно ми підтримуємо цей клуб протягом багатьох років, коли ніхто інший не хотів вкласти і цент. Поважайте наші відносини! Сигнал Ідуна Парк буде називатися Сигнал Ідуна Парк мінімум до 2031 року! Я хочу бачити взаємну повагу, яка буде задовольняти інтереси всіх сторін.

Ми неймовірно злилися (на цей перфоманс). Це сизіфів труд, який ми робимо 17 років, а потім в грі з Уніоном такий удар, тому що цей перформанс і фотографії залишаться в головах людей".

Контракт із компанією було підписано 18 років тому.