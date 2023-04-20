Німеччина

24-річний футболіст продовжуватиме виступати за нинішню команду.

Денніс Гайгер продовжив контракт із Гоффенгаймом, повідомив офіційний сайт німецької команди.

24-річний футболіст уклав угоду до літа 2027 року. Зазначимо, що футболіст перебуває у структурі клубу з 2009 року.

Раніше з'явилася інформація, що інтерес до Гайгера виявляють Евертон, Айнтрахт та Бенфіка.

У поточному сезоні Гайгер провів 24 матчі за Гоффенгайм: на його рахунку 1 гол та 3 результативні передачі.