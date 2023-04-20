Німеччина

Фелікс залишить рідний клуб із Вестфаленштадіону.

Фелікс Пасслак по завершенні сезону залишить Боруссію Дортмунд та буде виступати за Бохум — повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравець перейде у новий клуб в якості вільного трансферу і буде гравцем команди щонайменше до 2025 року.

Пасслак є вихованцем Дортмунда, за який він виступав з початку десятих, коли перебрався туди з академії Оберхаузена. Разом з молодіжками Боруссії вигравав медалі юнацьких чемпіонатів, активно стукав у двері основної команди.

По ходу сезону-2016/17 Томас Тухель почав підпускати його до основної обойми і він місцями демонстрував доволі непоганий рівень. Проте конкуренцію було складно виграти, і хоча оренди у ряд інших клубів допомогли заслужити повернення у Дортмунд, заграти по справжньому у основі не вдалося.