Німеччина

До цього лондонці блокували переїзд фахівця у Німеччину.

Лондонський Челсі та мюнхенська Баварія погодили переїзд Ентоні Беррі до Німеччини.

Томас Тухель на прес-конференції перед поєдинком Бундесліги проти Майнцу підтвердив факт включення Беррі до свого тренерського штабу.

Нагадаємо, що ще у березні клуби розпочали перемовини щодо переходу фахівця, тоді як Челсі відсторонили його від тренувань спочатку з Гремом Поттером, а після й Френком Лемпардом.

В лондонців були опасіння, що Баррі може розповісти про деякі тактичні задуми тренерів Челсі, якщо вони вийдуть на Баварію в Лізі чемпіонів. Але, в результаті, обидва колективи залишили турнір.

Беррі працював в Челсі з 2020 року асистентом, у тому числі, Томаса Тухеля. Також у цей період він допомагав збірним Ірландії, Португалії та Бельгії.