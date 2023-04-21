Німеччина

Німецький клуб підсилив лінію захисту.

Німецький Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Боруссії Д Фелікса Пасслака.

24-річний футболіст підписав контракт до червня 2025 року і приєднається до Бохума на правах вільного агента на початку наступного сезону.

"Я радий, що з Бохумом все вийшло. В клубі довели мені спортивну перспективу. Ось чому вирішив приєднатися до них. Я хочу отримати більше ігрового часу, ніж це було Боруссії", — сказав футболіст.

У сезоні-2022/23 Пасслак провів лише 4 матчі за Боруссію Д в усіх змаганнях, віддавши один асист. До цього він грав в оренді за Норвіч (6 матчів) та нідерландську Фортуну (28 матчів, 3 голи, 4 асисти). Всього за Боруссію Дортмунд награв 54 гри, забив три голи та віддав три асисти.

Що стосується Бохума, то клуб йде на 15 сходинці у чемпіонаті Німеччини, випереджаючи Штутгарт, який у зоні перехідних матчів, на три очки.