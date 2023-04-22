Завершилися суботні матчі чемпіонату Німеччини у слоті 16:30.
У рамках 29-го туру німецької Бундесліги відбулася низка поєдинків.
Кельн на виїзді обіграв Гоффенгайм, Вольфсбург розгромив Бохум, а Вердер упорався з Гертою.
Гоффенгайм – Кельн 1:3
Голи: Дольберг, 90+4 — Кайнц, 18 (з пенальті), Зельке, 39, Тільманн, 90+2.
Гоффенгайм: Бауман, Кадержабек, Фогт, Брукс, Акпогума (Сков, 67), Анхеліньо (Дольберг, 80), Гайгер (Руді, 73), Бекер (Даббур, 46), Баумгартнер (Бісхоф, 73), Крамарич.
Кельн: Швебе, Шмітц (Кіліан, 89), Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шіндлер, 79), Схірі, Любічіч (Тільманн, 62), Майна (Хусейнбашич, 80), Мартель, Зельке (Тіггес, 62).
Попередження: Зельке (26), Швебе (29), Брукс (29).
Бохум – Вольфсбург 1:5
Голи: Брошинські, 68 — Сванберг, 10, 56, Каміньські, 21, Віммер, 33, Вальдшмідт, 77.
Бохум: Ріманн, Осеї-Туту (Гамбоа, 24), Ордець, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Штегер, Остерхаге (Асано, 46), Антві-Аджей (Хольтманн, 64), Цоллер (Кунде, 64), Хофман (Брошинські, 46).
Вольфсбург: Кастельс, Борнаув (Гілавоги, 46), Лакруа, ван де Вен, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 67), Нмеча, Баку, Каміньскі (Коцца, 79), Віммер (Мармуш, 46; Вальдшмідт, 64), Вінд.
Попередження: Штегер (21), Віммер (24), Машович (31), Антві-Аджей (37), Гілавоги (80), Ван де Вен (84).
Герта – Вердер 2:4
Голи: Нгангам, 68, Лукебакіо, 79 (з пенальті) — Дукш, 6, 27, 51, Вайзер, 63.
Герта: Крістенсен, Пекарік, Кемпф, Дардаї (Рохель, 46), Платтенхардт, Джігерджі (Сердар, 46), Тузар, Лукебакіо, Ріхтер (Нідерлехнер, 72), Нганкам (Еджуке, 80), Шерхант (Боатенг, 46).
Вердер: Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович (Піпер, 80), Фрідль, Юнг (Бьюкенен, 80), Гросс (Груєв, 90), Бітенкур (Шмід, 66), Стаге, Дукш, Філіп (Дінкчі, 66).
Попередження: Кемпф (29), Стаг (36), Сердар (90), Шмід (90).