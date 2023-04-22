Німеччина

Команда Едіна Терзича переграла Айнтрахт.

У рамках 29 раунду німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома дуже впевнено переграла Айнтрахт.

У першому таймі Беллінгем, Мален та Гуммельс відзначились у воротах Траппа. У другій половині зустрічі Мален довів справу до вірного, забивши свій другий м'яч у цій зустрічі.

Відзначимо, що до цього Баварія програла Майнцу, тому Боруссія Д знову повертається на першу сходинку у таблиці чемпіонату.

Боруссія Д — Айнтрахт Ф 4:0

Голи: Беллінгем, 19, Мален, 24, 66, Гуммельс, 41

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейро (Вольф, 70) — Мален, Беллінгем (Озкан, 77), Джан, Брандт (Ройс, 70), Адеємі — Алле (Мукоко, 77).

Айнтрахт: Трапп — Ленц, Хасебе (Гебур, 70), Тута, Бута, Кнауфф (Камада, 46) — Соу, Роде (Борре, 52), Гетце, Діна(Аліду, 84) — Коло Муані (Ааронсон, 70).

Попередження: Коло Муані, Роде, Ленц, Беллінгем, Адеємі.