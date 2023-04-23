Німеччина

Терміни відновлення канадського вінгбека невідомі.

Крайній захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс отримав травму в поєдинку 29 туру німецької Бундесліги проти Майнца, який завершився поразкою "червоних" з рахунком 1:3.

Як повідомляє офіційний сайт Баварії, 22-річному канадцю діагностували розтягнення м’язів лівого підколінного сухожилля, через що гравець залишив поле на 9-й хвилині зустрічі.

Терміни відновлення Альфонсо від травми не уточнюються.

У поточному сезоні Девіс провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав вісім результативних передач.