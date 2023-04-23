Німеччина

Колектив Урса Фішера здолав суперника завдяки одному влучному пострілу.

У рамках 29 туру Бундесліги претендент на чемпіонство Уніон Берлін зустрічався із Боруссією М.

На 60 хвилині рахунок у матчі було відкрито. Руссійон побачив Бекера вільного у штрафному, віддав на нього ефектний пас, а той пробив чітко у нижній лівий кут воріт Омліна.

Завдяки перемозі Уніон не вибуває з гонитви за чемпіонство. Команда зі столиці Німеччини має в активі 55 очок, що на 4 менше ніж в Баварії та на 5 ніж в Боруссії Д. Гладбахці йдуть на 10 позиції.

Боруссія М — Уніон 0:1

Голи: Бекер, 60

Боруссія М: Омлін — Скаллі (Лайнер, 69), Ітакура, Ельведі, Бенсебаїні (Нец, 69) — Вайгль, Коне, Гофманн, Нойгаус (Нгуму, 69), Штіндль (Плеа, 69) — Тюрам.

Уніон Берлін: Реннов — Лейте, Кнохе, Доехі — Руссійон, Лайдуні (Торсбю, 68), Юранович — Габерер (Пантовіч, 78), Хедіра — Беренс (Сібачо, 68), Бекер (Міхель, 78).

Попередження: Ітакура, Ельведі, Нойгаус, Беренс, Лайдуні.