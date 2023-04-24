Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Чемпіонат Німеччини виходить на фінішну пряму. Цікавих подій не займати.





Боруссія повернула собі лідерство у чемпіонаті

Едін Терзіч та його команда мали перед собою серйозне завдання: потрібно було обігрувати непростий Айнтрахт й повертатися на вершину турнірної таблиці.

Кобель — Раєрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейру (Вольф, 70) — Мален, Беллінгем (Озджан, 77), Джан, Брандт (Ройс, 70), Адеємі — Алле (Мукоко, 77)

Трапп — Ленц, Хасебе (Гебур, 70), Тута, Бута, Кнауфф (Камада, 46) — Соу, Роде (Борре, 52), Гетце, Діна (Аліду, 84) — Коло Муані (Ааронсон, 70)

Франкфурт провів дуже невдалий поєдинок в усіх аспектах. Коло Муані, який повинен був вести клуб за собою просто розчинився на полі Сігнал Ідуна Парк. Запам'ятався француз лише жовтою карткою.

А ось з протилежного боку феєрив Доні Мален та компанія. Голландець провів якісний тренувальний збір минулої зими, що вилилося в успішні виступи цього сезону. Дубль і гол в черговому матчі поспіль, можна вести мову про певну тенденцію. Це тішить, тому що кожен гравець у такій формі прямо зараз є доволі цінним ресурсом.

Також нарешті забив Беллінгем. Джуд технічно розвернувся з м'ячем та пробив в дальній кут від голкіпера.

Були питання до Хуммельса, втім його виступ також був вдалим. Окрім голу це також оборонна робота, особливо враховуючи, що Шлоттербек завчасно вийшов на поле та швидко його залишив ще по ходу першого тайму, а вийшовий на заміну Зюле нещодавно почував себе недобре.

Того вечора за рахунок мотивації та блискучої командної гри вдалося це замаскувати. Боротьба за титул далі триває, потрібно лише рухатись вперед і не дарувати середнякам подарунки.

Баварія продовжує свої нестабільні виступи

Мюнхен далі не демонструє стабільність на дистанції.

Центнер — Фернандеш (Хак, 83), Белль, Ганче-Ольсен, Відмер, Касі (Каріколь, 46) — Баррейро, Кор (Штах, 64), Лі (Баркок, 77), Ажорк (Інгвартсен, 77) — Онісіво

Зоммер — де Лігт, Упамекано, Станішич, Девіс, Канселу — Горецка, Кімміх (Гравенберх, 75), Мусіала (Гнабрі, 80) — Мане (Сане, 80), Мюллер (Тель, 75)

Виліт у протистоянні з головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів Манчестер Сіті вийшов переконливим й катастрофічним. З цього маневру виплутатися швидко не вдасться і хоча боси Баварії декларують повну довіру Томасу Тухелю, є розуміння, що геніальний план керівництва по зміні тренера провалився, як наступ окупантів на Київ, тобто, по всім можливим статтям.

Звісно, новий коуч лише прийшов, тому потрібно дати йому трохи часу, втім очікувалися результати тут і зараз, а в підсумку є ризик втратити усі титули, хіба лишитися з однією салатницею у кишені.

Мане забив, дивно, що не з офсайду, проте Майнц настільки грамотно показав супернику його місце на власному стадіоні, що виникає безліч питань.

Упамекано та компанія в черговий раз виставили себе клоунами, тому що до прикладу взяття воріт у виконанні Ажорка, коли фантастично зайшовшому у новий клуб бомбардиру дають пробивати фактично без супротиву у воротарському, це катастрофа.

Звісно, Дортмунд вміє втрачати очки на рівному місці, та незабаром можна й догратися.

- Аугсбург не зумів обіграти Штутгарт (1:1). Дрено Бельо відкрив рахунок після прострілу, проте Ватару Ендо його зрівняв.

- Вольфсбург на виїзді зумів розгромити Бохум (5:1). Оборона рурців виглядала просто катастрофічно, а досвідчений голкіпер команди Ріманн в нехарактерному для себе стилі привіз два голи.

- Вердер на виїзді не залишив жодного шансу Герті (4:2). Марвін Дукш оформив хет-трик, а суперник поступово бронює квитки до другої Бундесліги, тому що робити в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини йому точно немає чого.

- Гоффенгайм у важливому матчі за збереження прописки отримав від Кельна (1:3). Рейнці забили та встановили комфортний результат ще до завершення першої половини зустрічі, а дебютне взяття воріт Дольберга не допомогло зачепитися бодай за нічию.

- Фрайбург впевнено переграв Шальке (4:0). Команда з прекрасного Шварцвальда піднялася у четвірку за підсумками туру.

- Баєр набрав потужну ходу в усіх турнірах і перемогою відкинув Лейпциг подалі від потрапляння у зону головного клубного турніру (2:0). Команда Розе починає тормозити на фініші.

- Уніон мінімально здолав Гладбах (1:0). Єдиний м'яч забив Бекер.





- Аугсбург забив 11 голів у перші 15 хвилин матчів Бундеслізи цього сезону – більше лише у мюнхенської Баварії за цей період (13).

- Гол Ендо став його четвертим у кампанії, особистим рекордом за один сезон для японського півзахисника.

- Усі чотири голи Сванберга в Бундеслізі були забиті цього року. Він оформив перший дубль у своїй кар'єрі в Бундеслізі.

- Бохум забив 13-й раз у цьому сезоні зі стандартного положення. Усі 13 голів були після приходу у клуб Томаса Леча.

- Дукш зробив свій перший хет-трик у Бундеслізі, зробивши свій перший дубль у вищому дивізіоні проти Боруссії Менхенгладбах кілька тижнів тому.

- Лукебакіо успішно реалізував свої крайні вісім пенальті в Бундеслізі, всі за Герту.

- На рахунку Кайнца шість голів і сім результативних передач у сезоні Бундесліги 2022/23. Його попередній гольовий удар у лізі стався під час матчу проти Гоффенгайма в жовтні (1:1).

- Команда Матараццо виграла п'ять попередніх домашніх матчів проти гостей, забивши 21 гол і пропустивши лише один.

- Ажорк забив у чотирьох поспіль матчах Бундесліги та шість у своїх попередніх восьми матчах.

- Баварія не змогла виграти жодного з останніх чотирьох змагальних матчів — вперше за понад чотири роки.

- Хуммельс забив свій перший гол у будь-якому турнірі з 23 жовтня 2021 року, коли був точний у переможному матчі чемпіонату з рахунком 3:1 проти Армінії Білефельд. Тепер він забивав принаймні один гол у 15 сезонах Бундесліги поспіль.

- Гласнер програв усі вісім ігор Бундесліги проти Дортмунда як тренер (чотири з Вольфсбургом, чотири з Франкфуртом).

- Асано й його асист першому матчі став для нього четвертою гольовою дією у Бундеслізі. Тим часом Кюблер віддав свою першу гольову передачу в сезоні.

- Шальке виграв лише одну з крайніх 42 ігор Бундесліги на виїзді. Цього сезону у них ще три виїзні матчі.

- Амірі заробив і забив свій перший пенальті в рамках Бундесліги. Таким чином, він довів свій рахунок до чотирьох голів за кампанію.

- Собослаї отримав другу червону картку в кампанії Бундесліги, також був вилучений у другому турі проти Кельна.

Аарон Карріколь (Майнц)

Джуд Беллінгем (Боруссія)

Маттіас Сванберг (Вольфсбург) – 2+1 із Бохумом

Марвін Дукш (Вердер Бремен) – хет-трик Герті

Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд) – дубль Айнтрахту

Майнц – перемога над Баварію

Флоріан Кайнц (Кельн) – 1+1 в важливому поєдинку за збереження прописки з Гоффенгаймом



