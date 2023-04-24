Німеччина

Футболіст залишиться у клубі до 2027 року.

Лукас Ернандес наближається до продовження контракту з Баварією, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, останні переговори між сторонами пройшли успішно, і захисник укласти нову угоду вже найближчими днями. Договір буде розрахований до літа 2027 року.

Зазначимо, що цього сезону Ернандес провів лише сім матчів за Баварію через травму.

Нагадаємо, що француз виступає за мюнхенський клуб із сезону-2019/20.