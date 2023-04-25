Німеччина

Голландець висловився про перебування у клубі.

Раян Гравенберх висловився щодо свого майбутнього у складі Баварії — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Тренуватися та грати на найвищому рівні протягом року — це повчально, але це має змінитися наступного сезону — я дійсно хочу знову грати тиждень за тижнем.

Я ще не говорив з правлінням клубу. Але зрозуміло, що ця роль не відповідає моїм очікуванням".

Цього сезону на рахунку голландця менше 400 хвилин у Бундеслізі.