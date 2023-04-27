Німеччина

Однак підписати бразильця буде складно.

Томас Тухель зацікавлений у роботі з Каземіро, повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, головний тренер Баварії хоче підписати орієнтованого на оборону півзахисника, який діє у ролі "шістки".

Фахівець вражений здібностями Каземіро. Якщо підписати його не вдасться, Тухель хоче бачити в команді гравця з аналогічними якостями.

Нагадаємо, що Каземіро перейшов у Манчестер Юнайтед із Реала влітку минулого року.

У поточному сезоні Каземіро провів 20 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 3 асисти.