Однак підписати бразильця буде складно.
КАЗЕМІРО, GETTY IMAGES
27 квітня 2023, 18:59
Томас Тухель зацікавлений у роботі з Каземіро, повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, головний тренер Баварії хоче підписати орієнтованого на оборону півзахисника, який діє у ролі "шістки".
Фахівець вражений здібностями Каземіро. Якщо підписати його не вдасться, Тухель хоче бачити в команді гравця з аналогічними якостями.
Нагадаємо, що Каземіро перейшов у Манчестер Юнайтед із Реала влітку минулого року.
У поточному сезоні Каземіро провів 20 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 3 асисти.