Наразі невідомо, скільки пропустить німець.
Леон Горецка, Getty Images
27 квітня 2023, 19:38
Леон Горецка зазнав травми на тренуванні Баварії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 28-річний футболіст не зміг завершити тренувальну роботу через проблеми з коліном. Наскільки серйозне пошкодження наразі невідоме.
У поточному сезоні Горецка провів 36 матчів, у яких забив 6 голів та відзначився 6 асистами.
Зазначимо, що наступний матч Баварія проведе 30 квітня проти Герти у рамках чемпіонату Німеччини.