Німеччина

Наразі невідомо, скільки пропустить німець.

Леон Горецка зазнав травми на тренуванні Баварії, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст не зміг завершити тренувальну роботу через проблеми з коліном. Наскільки серйозне пошкодження наразі невідоме.

У поточному сезоні Горецка провів 36 матчів, у яких забив 6 голів та відзначився 6 асистами.

Зазначимо, що наступний матч Баварія проведе 30 квітня проти Герти у рамках чемпіонату Німеччини.