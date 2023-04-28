Німеччина

Англієць не проти знову одягнути футболку клубу з Німеччини.

Джейдон Санчо розглядає варіант із теоретичним поверненням до Боруссії Дортмунд — повідомляє портал Süddeutsche Zeitung.

Англійський вінгер незадоволений кількістю ігрової практики у Манчестер Юнайтед й хотів би залишити команду тен Гага влітку хоча би на правах оренди.

Саме такий варіант наразі виглядає найбільш ймовірно і повинен бути вигідним обом сторонам.

Джейдон виступав у німецькому колективі з 2017 по 2021 роки, зробив непогані 114 результативних дій.