Джейдон Санчо розглядає варіант із теоретичним поверненням до Боруссії Дортмунд — повідомляє портал Süddeutsche Zeitung.

Англійський вінгер незадоволений кількістю ігрової практики у Манчестер Юнайтед й хотів би залишити команду тен Гага влітку хоча би на правах оренди. 

Саме такий варіант наразі виглядає найбільш ймовірно і повинен бути вигідним обом сторонам. 

Джейдон виступав у німецькому колективі з 2017 по 2021 роки, зробив непогані 114 результативних дій.