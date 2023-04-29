Німеччина

Вона повинна підкреслити культуру міста.

Уніон зіграв у матчі проти Баєра у спеціальній футболці в колаборації спільно з Iriedial.

Клуб, постачальник спортивної форми Adidas і бренд вуличного одягу Iriedail об’єднали зусилля, щоб підтримати спорт і молодіжну культуру в Кепеніку. З цієї причини назва Mellowpark, молодіжного культурного центру над дорогою від стадіону Ан дер альтен Фьорстерай, з'явилася на спеціальній формі на один найближчий матч.

Жіноча команда також одягне цю футболку під час щорічного Дня жіночого футболу 1 травня під час товариського матчу проти Кельну ІІ.

Уніон та їхні партнери спрямують частину коштів, отриманих від продажу футболок, на будівництво нового скейт-парку в Mellowpark. Це буде урочисто зроблено в неділю, 30 квітня 2023 року. У майбутньому нове партнерство забезпечить соціальні ініціативи з південно-східного Берліна місцем для майстерень і проектів, пов’язаних зі скейтбордингом – вірним девізу, Nebeneinander, miteinander, füreinander.

"Один поруч, один з одним, один для одного".

Йенс Вернер, член правління Mellowpark eV, сказав офіційному сайту клубу: "Джерсі помітно об’єднує дві установи, які давно належать разом, 1. FC Union Berlin і Mellowpark. Новий скейт-майданчик є важливою віхою для нашої роботи з молоддю. Велика подяка всім волонтерам які побудували топовий об’єкт, привабливий для скейтерів з усієї області".

Дизайн футболки та відповідної колекції вуличного одягу походить від Iriedaily й віддає данину культовому візерунку "Crazy Fresh" бренду вуличного одягу Kreuzberg. Особливі деталі включають напис "Daily Eisern Irie Union", який непомітно проходить через джерсі, а також обов’язковий напис UNVEU ззаду на шиї.

Логотип Adidas і емблема прикрашають передню частину, а бренд Iriedaily розташований на рукаві.

Спеціальна футболка доступна зараз і ексклюзивно для членів Союзу онлайн на сайті Союзу-Zeughhaus. Окрім джерсі, існує колекція вуличного одягу, що складається з худі, тренувальної куртки та футболки.