Німеччина

Нападник може продовжити кар'єру у Мюнхені.

Рандаль Коло Муані вже спілкується із Баварією щодо можливого трансферу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенці вже почали контактувати з представниками нападника, і поки що все просувається успішно.

При цьому, про конкретні переговори поки не йдеться. Айнтрахт у курсі контактів між сторонами. Очікується, що реальні запити франкфуртців будуть нижчими за 100 мільйонів євро.

Цього сезону 24-річний футболіст забив 13 голів у 28 матчах чемпіонату Німеччини.