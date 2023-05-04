Німеччина

Іспанський фахівець прокоментував своє майбутнє.

Хабі Алонсо прокоментував чутки про своє найближче майбутнє - цитує тренера Фабріціо Романо.

"Я багато років у футболі, чутки — це нормально, але нам ще багато чого потрібно досягти.

Ось чому моя голова на 100% тут протягом крайніх кількох місяців. І моя голова також на 100% сконцентрована на Баєрі наступного сезону".

Коуч очолив команду по ходу цього сезону та змінив її до боротьби за зону Ліги чемпіонів.