Німеччина

Керманич "джмелів" прокоментував чутки щодо власного підопічного.

Прийдешня літня трансферна кампанія обіцяє подарувати футбольному світу черговий трансфер із категорії більше 100 млн євро, оскільки півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, відповідно до інформації ЗМІ, уже має домовленість щодо трансферу до мадридського Реала.

Проте наразі сезон німецької Бундесліги перебуває в розпалі, тож лідер "джмелів" зосереджений на виступах за свій поточний клуб, на чому наголосив головний тренер Дортмунда Едін Терзич.

"Джуд кожного дня приїздить на тренувальну базу й робить все, щоб стати чемпіоном Німеччини в кінці сезону.

Я не чув від нього, що він пов'язаний із будь-яким іншим клубом. Ми більше стурбовані тим, як ми можемо зробити його та команду кращою. Це — єдина тема, яку я з ним обговорюю. Решта — балачки, яким не місце ні в роздягальні, ані в моєму кабінеті", — заявив німецький фахівець.

У поточному сезоні Беллінгем відіграв 40 матчів, забивши 11 голів та віддавши сім гольових передач.