Іспанія

З наступного сезону англієць виступатиме на Сантьяго Бернабеу.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем стане гравцем мадридського Реала, стверджує авторитетне іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, клуб зі столиці Іспанії досяг принципової угоди з гравцем. Беллінгем приєднається до "вершкових" влітку і підпише контракт до 2029 року.

Боруссія вже змирилась зі втратою свого гравця, тому намагатиметься якнайдорожче продати Джуда. "Джмелі" хочуть за футболіста 140 мільйонів. Тим часом Реал намагатиметься підписати Беллінгема за 100-120 мільйонів.

У поточному сезоні Беллінгем провів 40 матчів у всіх турнірах за Боруссію Дортмунд: на його рахунку 11 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялось, що Джуд вважає Реал найкращим варіантом для продовження кар'єри.