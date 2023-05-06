Німеччина

Гравець не встигне відновитись від м’язового пошкодження до завершення кампанії.

Попередній футбольний рік на тлі вдалих виступів на чемпіонаті Європи-2020 для чеського нападника леверкузенського Баєра Патріка Шика був напрочуд удалим, оскільки гравець забив 24 голи та віддав п’ять гольових пасів у 31 матчі.

Проте в поточному футбольному році, коли "фармацевти" продовжують досягати успіхів як на внутрішній, так і на зовнішній футбольних аренах, 27-річний виконавець постійно страждає від м’язових травм.

Фактично, привідний м’яз стегна вибиває з гри футболіста вже втретє за сезон, і загалом він був змушений пропустити вже більше 160 днів відновлення. Зокрема — від останнього пошкодження, яке було отримано на тренуванні перед матчем проти бременського Вердера ще на початку березня.

"На жаль, сезон для мене закінчився, але ми з лікарями дуже старанно працюємо над тим, щоб бодай не відчувати болю перед останніми іграми Бундесліги цього сезону й бути на 100% готовими до наступної кампанії.

Я бажаю моїм товаришам по команді всього найкращого в прийдешніх зустрічах. Баєру ще багато чого потрібно досягти", — заявив чеський виконавець.

Таким чином Патрік не тільки пропустить чотири останні матчі сезону Бундесліги, а й зустрічі проти свого колишнього клубу — італійської Роми — у півфіналі Ліги Європи УЄФА.

У поточному сезоні Шик відіграв 23 матчі, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.