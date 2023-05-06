Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 31 туру німецької Бундесліги Баварія вирушила на виїзд до Вердера.

Колектив Томаса Тухеля зумів перемогти і відірватися від Боруссії Дортмунд, що йде на другому рядку, на чотири пункти, що правда, "джмелі" мають на одну гру більше в запасі.

Вердер – Баварія 1:2

Голи: Шмідт, 87 — Гнабрі, 62, Сане, 73.

Вердер: Павленка — Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль — Вайзер, Біттенкурт (Шмідт, 82), Гросс (Груєв, 77), Стаге, Юнг (Бьюкенен, 77) — Шмід, Дукш (Філіпп, 77).

Баварія: Зоммер – Мазрауї, Павар, де Лігт, Канселу – Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64) – Коман (Сане, 64), Мусіала, Мане (Сарр, 88) – Гнабрі.

Попередження: Піпер, Фрідль – Канселу.