Німеччина

Французький форвард ризикує вирушити на підвищення наприкінці сезону.

Нападник збірної Франції та франкфуртського Айнтрахта Коло Муані своєю грою привернув увагу низки європейських топ-клубів, серед яких фігурують мюнхенська Баварія, мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та інші.

Член правління "орлів" Аксель Гельманн розповів, у скільки його клуб оцінює трансфер 24-річного француза.

"Коло Муані? Коли я дивлюся на міжнародний ринок, я уявляю іншу цифру, ніж 90 мільйонів євро… Більше, ніж це!

У нього довгострокова угода. Мій абсолютно ідеальний сценарій був би, щоб він залишився в Айнтрахті", — цитує слова Гельманна журналіст Фабріціо Романо з посиланням на BILD.

Раніше повідомлялося, шо Баварія визначила Коло Муані як свою головну трансферну ціль на літо.

Цього сезону француз провів 42 матчі за Айнтрахт, у яких він забив 21 гол і віддав 15 результативних передач.