Німеччина

Мюнхенський гранд прагне посилити лінію атаки французьким нападником.

Баварія, яка бажає посилити атакувальну лінію на тлі ймовірного відходу Садіо Мане, визначилася зі своєю головною метою на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, шорт-лист потенційних новачків мюнхенського гранда очолив нападник збірної Франції та франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані.

Щодо інформації про предметний інтерес Баварії до 24-річного француза висловився особисто головний тренер "червоних" Томас Тухель.

"Я не можу сказати, що це правда, тому що це зараз не тема для обговорень. Проте якби це було правдою, я б вам все одно не сказав, що це правда!" — посміхаючись сказав Томас Тухель в коментарі для Sky Germany.

Цього сезону Рандаль Коло Муані провів 41 матч за Айнтрахт, у яких він забив 21 гол і віддав 15 результативних передач.