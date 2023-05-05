Мюнхенський гранд прагне посилити лінію атаки французьким нападником.
Рандаль Коло Муані, getty images
05 травня 2023, 14:39
Баварія, яка бажає посилити атакувальну лінію на тлі ймовірного відходу Садіо Мане, визначилася зі своєю головною метою на літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, шорт-лист потенційних новачків мюнхенського гранда очолив нападник збірної Франції та франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані.
Щодо інформації про предметний інтерес Баварії до 24-річного француза висловився особисто головний тренер "червоних" Томас Тухель.
"Я не можу сказати, що це правда, тому що це зараз не тема для обговорень. Проте якби це було правдою, я б вам все одно не сказав, що це правда!" — посміхаючись сказав Томас Тухель в коментарі для Sky Germany.
Цього сезону Рандаль Коло Муані провів 41 матч за Айнтрахт, у яких він забив 21 гол і віддав 15 результативних передач.