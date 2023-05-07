Німеччина

"Джмелі" відправили у ворота суперника аж шість м'ячів, зберігши тиск на лідируючу Баварію.

У рамках 31 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Вольфсбург.

Незважаючи на те, що обидві команди є претендентами на єврокубкову зону, якоїсь завзятої боротьби в цьому протистоянні ми не побачили.

Команда Едіна Терзіча просто знищила "вовків", відправивши до їхніх воріт аж шість "сухих" м'ячів, тим самим зберігши своє відставання від мюнхенської Баварії в чемпіонській гонці в один пункт.



Боруссія Дортмунд – Вольфсбург 6:0

Голи: Адеємі 14, 59, Алле 28, Мален 37, Беллінгем 54, 86

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Гуммельс (Озджан, 63), Рюерсон (Пасслак, 76) — Беллінгем, Джан, Брандт — Мален (Ройс, 62), Алле (Мукоко, 63), Адеємі (Рейна, 69)

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гілавоги (Паредес, 46), ван де Вен – Баку (Фішер, 46), Ф. Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Камінський (Коцца, 65) – Вінд (Мармуш, 65) , Віммер

На 65-й хвилині Адеємі не реалізував пенальті (вище воріт)