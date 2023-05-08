Бундесліга продовжує дивувати подіями. Цього туру відбулася зустріч Фрайбурга та Лейпцига за Лігу чемпіонів, протистояння Ковача з Вольфсбургом Боруссії Дортмунд та інші.

ТУР 31. 05.05.2023
21:30 Баєр Леверкузен 1:2 Кельн
21:30 Майнц 2:3 Шальке

ТУР 31. 06.05.2023
16:30 Аугсбург 1:0 Уніон Берлін
16:30 Гоффенгайм 3:1 Айнтрахт Франкфурт
16:30 Боруссія Менхенгладбах 2:0 Бохум
16:30 Фрайбург 0:1 РБ Лейпциг
16:30 Герта Берлін 2:1 Штутгарт
19:30 Вердер 1:2 Баварія

ТУР 31. 07.05.2023
18:30 Боруссія Дортмунд 6:0 Вольфсбург


Баварія ледве переграла середняка чемпіонату Німеччини

Мюнхен продовжує важко набирати очки.

Павленка — Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль — Вайзер, Біттенкурт (Шмідт, 82), Гросс (Груєв, 77), Стаге, Юнг (Бьюкенен, 77) — Шмід, Дукш (Філіпп, 77)

Зоммер – Мазрауї, Павар, де Лігт, Канселу – Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64) – Коман (Сане, 64), Мусіала, Мане (Сарр, 88) – Гнабрі

Сценарій матчу трішки нагадував поєдинок проти Герти. Перший тайм суперник грамотно обороняється, а в другому допускає декілька образливих помилок й досягнути результату не вдається.

Це точно не чемпіонська гра і дуже хочеться, щоб Дортмунд тиснув до фінального туру. Травми та проблеми з ігровими аспектами на обличчя.

Вердер допустив одну невелику помилку і одразу пропустив від Гнабрі, до речі, колишнього гравця цього клубу, який, звісно, святкував, чому би робити навпаки.

Лише за рахунку 0:2 господарі забили гостям у відповідь потужним ударом здалеку та демонстрували характер, втім на жаль вирвати результативну нічию симпатичній команді не вдалося.

Розкішний домашній матч Боруссії 

Дортмунд провів блискучий поєдинок з Вольфсбургом. 

Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 63), Раєрсон (Пасслак, 76) — Беллінгем, Джан, Брандт — Мален (Ройс, 62), Алле (Мукоко, 63), Адеємі (Рейна, 69)

Кастельс – Борнов, Гілавогі (Паредес, 46), ван де Вен – Баку (Фішер, 46), Ф. Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Камінські (Коцца, 65) – Вінд (Мармуш, 65), Віммер

Замість огляду матчу краще просто похвалити дортмундський колектив та його нестримну атаку.

Подібні речі й розбирати приємно. Почнемо з голу Ракети, ой, Адеємі (автор до сих пір вражений новими Вартовими Галактики:). 

Все розпочалося з білд-апу. Джан знайшов Раєрсона на лівому фланзі, норвежець протягнув м'яч у фінальну третину поля, стягнувши на себе опонента Рідле Баку. Утворилися великі розриви в лініях, в одну з яких й увірвався Карім й чітко пробив головою.

Гол Себа — практично з тієї опери. Білд-ап Вольфсбурга завершився пасом від Борнова на фланг, де повернувся Вінд та компенсував простір за Баку, проте блискуче перехоплення Хуммельса призвело до передачі Адеємі у воротарський майданчик, де знаходився івуарієць. Не скористатися таким простором між лініями було би неправильно (Гілавогі, чому не подивився за спину?!). 

Третє взяття воріт Малена — блискучий вихід в атаку Боруссії та занадто агресивне положення захисного блоку Вольфсбурга. Білд-ап Дортмунда, передача на правий фланг на Вольфа, Маріус бачить, що Брандт пропонує себе в глибині й виконує передачу туди. Про якусь структуру в перехідній фазі "вовків" мова не йде й Доні легко вривається на вільний простір й забиває свій черговий гол. 

Четвертий гол — просто Беллінгем. 

В п'ятому голі варто відмітити неперевність дій Адеємі. Після пресингу захисника він не вимкнувся з епізоду, а продовжив рух, створивши лінію передачі для Беллінгема. 

В шостому голі все просто. Швидка передача Пасслака за спини захисникам під ривок відкрившихся поміж лініями Брандта та Беллінгема (яку круту групу підтримки влаштували Феліксу на лаві запасних Хуммельс та Шлоттербек:), скидка головою Юліана, удар в дотик в ближній кут Джуда. 

В підсумку крутезний матч та тиск на Баварію. Боруссія є найкращою командою Бундесліги практично за всіма важливими показниками після зимової паузи, хотілося би, щоб це подарувало їй чемпіонство в двадцятих числах цього місяця. 

- Баєр перервав безпрограшну серію з лютого й поступився вдома Кельну в дербі (1:2). Дублем відмітився Деві Зельке з двома чудовими завершеннями в межах штрафного майданчика.

- Майнц й Шальке видали матч із драматичною розв'язкою (2:3). Двічі господарі відігравалися, проте гості все одно зуміли вирвати перемогу завдяки голу Бюльтера на 101 хвилині та зберегти хороші шанси на збереження прописки.

- Аугсбург мінімально переграв Уніон (1:0). Дрена Бельйо чітко влучив у ворота після кросу партнера.

- Гладбах впевнено переграв Бохум (2:0). Йонас Гофманн забив після передачі партнера Бенсебаїні, а Штіндль чітко пробив головою після плутанини у ворожому штрафному майданчику.

- Герта здобула важливу перемогу зі Штутгартом (2:1). Кемпф влучив у ворота ударом головою після подачі з флангу, а Нідерлехнер практично закотив м'яч за лінію, проте ця перемога поки що глобально нічого команді не дала.

- Гоффенгайм впевнено переграв Айнтрахт (3:1). Баумгартнер (чіткий удар головою з близької відстані), Крамаріч (впевнено реалізований одинадцятиметровий удар) та Бебу (замкнув простріл на дальній штанзі) забили по одному голу, а видалення у другому таймі дозволило лише скоротити відставання непростого опонента.

- Лейпциг мінімально переграв Фрайбург (1:0). Єдиний гол технічним ударом забив Кампль.

- На рахунку Адлі чотири голи в Бундеслізі цього сезону, на один більше, ніж він забив за весь минулий сезон у Баєрі.

- Перший гол Зельке став 2000-м, який Леверкузен пропустив в Бундеслізі.

- Баварія виграла всі дев'ять матчів чемпіонату, в яких Гнабрі забивав у цьому сезоні.

- Бременці виграли лише один із дев’яти попередніх матчів Бундесліги. 

Дортмунд забивав принаймні один раз в крайніх 17 іграх і в крайніх 49 вдома. 

Вольфсбург не виграв в 10 виїзді до Дортмунда підряд. 

Аарон Карріколь (Майнц) 

Ніклас Шмід (Вердер) 

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) 

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) 

 

Деві Зельке (Кельн) – дубль Баєру

Маріус Бюльтер (Шальке) – дубль Майнц

Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд) — 2+1 з Вольфсбургом 

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд) — хет-трик асистів 

 

 

# 08 ТРАВНЯ 2023 И О
1 Баварія Баварія 31 65
2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 30 61
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 57
4 Уніон Берлін Уніон Берлін 31 56
5 Фрайбург Фрайбург 31 56
6 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 31 48
7 Вольфсбург Вольфсбург 30 46
8 Майнц Майнц 31 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 43
10 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 31 39
11 Кельн Кельн 31 38
12 Вердер Вердер 31 35
13 Аугсбург Аугсбург 31 34
14 Гоффенгайм Гоффенгайм 31 32
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 31 28
17 Бохум Бохум 31 28
18 Герта Берлін Герта Берлін 31 25


ТУР 32. 12.05.2023
21:30 Кельн -:- Герта Берлін

ТУР 32. 13.05.2023
16:30 Бохум -:- Аугсбург
16:30 Уніон Берлін -:- Фрайбург
16:30 Айнтрахт Франкфурт -:- Майнц
16:30 Вольфсбург -:- Гоффенгайм
16:30 Баварія -:- Шальке
19:30 Боруссія Дортмунд -:- Боруссія Менхенгладбах

ТУР 32. 14.05.2023
16:30 Штутгарт -:- Баєр Леверкузен
18:30 РБ Лейпциг -:- Вердер