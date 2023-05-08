Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує дивувати подіями. Цього туру відбулася зустріч Фрайбурга та Лейпцига за Лігу чемпіонів, протистояння Ковача з Вольфсбургом Боруссії Дортмунд та інші.





Баварія ледве переграла середняка чемпіонату Німеччини

Мюнхен продовжує важко набирати очки.

Павленка — Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль — Вайзер, Біттенкурт (Шмідт, 82), Гросс (Груєв, 77), Стаге, Юнг (Бьюкенен, 77) — Шмід, Дукш (Філіпп, 77)

Зоммер – Мазрауї, Павар, де Лігт, Канселу – Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64) – Коман (Сане, 64), Мусіала, Мане (Сарр, 88) – Гнабрі

Сценарій матчу трішки нагадував поєдинок проти Герти. Перший тайм суперник грамотно обороняється, а в другому допускає декілька образливих помилок й досягнути результату не вдається.

Це точно не чемпіонська гра і дуже хочеться, щоб Дортмунд тиснув до фінального туру. Травми та проблеми з ігровими аспектами на обличчя.

Вердер допустив одну невелику помилку і одразу пропустив від Гнабрі, до речі, колишнього гравця цього клубу, який, звісно, святкував, чому би робити навпаки.

Лише за рахунку 0:2 господарі забили гостям у відповідь потужним ударом здалеку та демонстрували характер, втім на жаль вирвати результативну нічию симпатичній команді не вдалося.

Розкішний домашній матч Боруссії

Дортмунд провів блискучий поєдинок з Вольфсбургом.

Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 63), Раєрсон (Пасслак, 76) — Беллінгем, Джан, Брандт — Мален (Ройс, 62), Алле (Мукоко, 63), Адеємі (Рейна, 69)

Кастельс – Борнов, Гілавогі (Паредес, 46), ван де Вен – Баку (Фішер, 46), Ф. Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Камінські (Коцца, 65) – Вінд (Мармуш, 65), Віммер

Замість огляду матчу краще просто похвалити дортмундський колектив та його нестримну атаку.

Подібні речі й розбирати приємно. Почнемо з голу Ракети, ой, Адеємі (автор до сих пір вражений новими Вартовими Галактики:).

Все розпочалося з білд-апу. Джан знайшов Раєрсона на лівому фланзі, норвежець протягнув м'яч у фінальну третину поля, стягнувши на себе опонента Рідле Баку. Утворилися великі розриви в лініях, в одну з яких й увірвався Карім й чітко пробив головою.

Гол Себа — практично з тієї опери. Білд-ап Вольфсбурга завершився пасом від Борнова на фланг, де повернувся Вінд та компенсував простір за Баку, проте блискуче перехоплення Хуммельса призвело до передачі Адеємі у воротарський майданчик, де знаходився івуарієць. Не скористатися таким простором між лініями було би неправильно (Гілавогі, чому не подивився за спину?!).

Третє взяття воріт Малена — блискучий вихід в атаку Боруссії та занадто агресивне положення захисного блоку Вольфсбурга. Білд-ап Дортмунда, передача на правий фланг на Вольфа, Маріус бачить, що Брандт пропонує себе в глибині й виконує передачу туди. Про якусь структуру в перехідній фазі "вовків" мова не йде й Доні легко вривається на вільний простір й забиває свій черговий гол.

Четвертий гол — просто Беллінгем.

В п'ятому голі варто відмітити неперевність дій Адеємі. Після пресингу захисника він не вимкнувся з епізоду, а продовжив рух, створивши лінію передачі для Беллінгема.

В шостому голі все просто. Швидка передача Пасслака за спини захисникам під ривок відкрившихся поміж лініями Брандта та Беллінгема (яку круту групу підтримки влаштували Феліксу на лаві запасних Хуммельс та Шлоттербек:), скидка головою Юліана, удар в дотик в ближній кут Джуда.

В підсумку крутезний матч та тиск на Баварію. Боруссія є найкращою командою Бундесліги практично за всіма важливими показниками після зимової паузи, хотілося би, щоб це подарувало їй чемпіонство в двадцятих числах цього місяця.

- Баєр перервав безпрограшну серію з лютого й поступився вдома Кельну в дербі (1:2). Дублем відмітився Деві Зельке з двома чудовими завершеннями в межах штрафного майданчика.

- Майнц й Шальке видали матч із драматичною розв'язкою (2:3). Двічі господарі відігравалися, проте гості все одно зуміли вирвати перемогу завдяки голу Бюльтера на 101 хвилині та зберегти хороші шанси на збереження прописки.

- Аугсбург мінімально переграв Уніон (1:0). Дрена Бельйо чітко влучив у ворота після кросу партнера.

- Гладбах впевнено переграв Бохум (2:0). Йонас Гофманн забив після передачі партнера Бенсебаїні, а Штіндль чітко пробив головою після плутанини у ворожому штрафному майданчику.

- Герта здобула важливу перемогу зі Штутгартом (2:1). Кемпф влучив у ворота ударом головою після подачі з флангу, а Нідерлехнер практично закотив м'яч за лінію, проте ця перемога поки що глобально нічого команді не дала.

- Гоффенгайм впевнено переграв Айнтрахт (3:1). Баумгартнер (чіткий удар головою з близької відстані), Крамаріч (впевнено реалізований одинадцятиметровий удар) та Бебу (замкнув простріл на дальній штанзі) забили по одному голу, а видалення у другому таймі дозволило лише скоротити відставання непростого опонента.

- Лейпциг мінімально переграв Фрайбург (1:0). Єдиний гол технічним ударом забив Кампль.



- На рахунку Адлі чотири голи в Бундеслізі цього сезону, на один більше, ніж він забив за весь минулий сезон у Баєрі.

- Перший гол Зельке став 2000-м, який Леверкузен пропустив в Бундеслізі.

- Баварія виграла всі дев'ять матчів чемпіонату, в яких Гнабрі забивав у цьому сезоні.

- Бременці виграли лише один із дев’яти попередніх матчів Бундесліги.

- Дортмунд забивав принаймні один раз в крайніх 17 іграх і в крайніх 49 вдома.

- Вольфсбург не виграв в 10 виїзді до Дортмунда підряд.





Аарон Карріколь (Майнц)

Ніклас Шмід (Вердер)

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

Деві Зельке (Кельн) – дубль Баєру

Маріус Бюльтер (Шальке) – дубль Майнц

Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд) — 2+1 з Вольфсбургом

Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд) — хет-трик асистів



