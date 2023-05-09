Німеччина

Швейцарець може повернутися до чемпіонату Німеччини.

Граніт Джака може повернутися до Бундесліги, повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер.

За його інформацією, Баєр працює над трансфером 30-річного футболіста. За свого гравця Арсенал може отримати більше десяти мільйонів євро.

Контракт Джаки діє до 2024 року та містить опцію продовження на один сезон.

Арсенал може замінити Джаку за допомогою Деклана Райса (Вест Гем) або Мойсеса Кайседо (Брайтон).

Зазначимо, що Джака виступає за Арсенал із літа 2016 року.