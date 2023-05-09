Голкіпер відновлюється після перелому ноги.
МАНУЕЛЬ НОЄР, GETTY IMAGES
09 травня 2023, 15:20
Мануель Ноєр розпочав тренування в розташуванні Баварії, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, голкіпер мюнхенської команди відновив тренування на полі. Він займався за індивідуальною програмою під керівництвом тренера воротарів та тренера з реабілітації.
"Останні знімки теж були хороші. Приємно щодня робити крок уперед", — сказав Ноєр.
Нагадаємо, що Ноєр зламав ногу, катаючись на лижах у відпустці. У новому сезоні німець знову хоче стати першим номером Баварії.