Франкфуртський клуб мусить шукати нового головного тренера.
Олівер Гласнер, Айнтрахт Франкфурт
09 травня 2023, 22:13
Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Олівер Гласнер залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці сезону.
Незважаючи на те, що контракт 48-річного австрійця з "орлами" розрахований до літа 2024 року, сторони вирішили припинити співпрацю вже після завершення поточної кампанії.
"Після тривалих та інтенсивних дискусій, а також комплексного аналізу з головним тренером Олівером Гласнером, Айнтрахт прийняв рішення припинити робочі відносини з тактиком наприкінці сезону-2022/23.
Спортивний розвиток команди та загальна продуктивність у другій половині кампанії спонукали офіційних осіб клубу переглянути ситуацію, процес, який призвів до вищезгаданого рішення", — сказано в заяві Айнтрахта.
Після 31 туру Айнтрахт набрав 43 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги. Також команда пройшла у фінал Кубку Німеччини, де зіграє проти Лейпцига.
Раніше відомі імена трьох фахівців, які можуть замінити Олівера Гласнера на посаді головного тренера Айнтрахта.