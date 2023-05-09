Німеччина

Франкфуртський клуб мусить шукати нового головного тренера.

Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Олівер Гласнер залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці сезону.

Незважаючи на те, що контракт 48-річного австрійця з "орлами" розрахований до літа 2024 року, сторони вирішили припинити співпрацю вже після завершення поточної кампанії.

"Після тривалих та інтенсивних дискусій, а також комплексного аналізу з головним тренером Олівером Гласнером, Айнтрахт прийняв рішення припинити робочі відносини з тактиком наприкінці сезону-2022/23.

Спортивний розвиток команди та загальна продуктивність у другій половині кампанії спонукали офіційних осіб клубу переглянути ситуацію, процес, який призвів до вищезгаданого рішення", — сказано в заяві Айнтрахта.

Після 31 туру Айнтрахт набрав 43 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги. Також команда пройшла у фінал Кубку Німеччини, де зіграє проти Лейпцига.

Раніше відомі імена трьох фахівців, які можуть замінити Олівера Гласнера на посаді головного тренера Айнтрахта.