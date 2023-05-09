Німеччина

Керівництво клубу незадоволене виступами команди у Бундеслізі.

Айнтрахт може відправити у відставку головного тренера команди Олівера Гласнера. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво клубу наразі не розглядає можливості звільнення 48-річного австрійця, проте ситуація може швидко змінитись.

Доля Гласнера вирішиться протягом наступних тижнів. Нині невдала серія без перемог в чемпіонаті Німеччини досягає позначки 11 матчів.

Айнтрахт вже має трьох потенційних кандидатів на заміну — Маттіас Яйссле з РБ Зальцбурга, колишній асистент Юліана Нагельсманна Діно Топмюллер та Крістіан Ільцер зі Штурму.

Після 31 туру Айнтрахт набрав 43 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги. Також команда пройшла у фінал Кубку Німеччини, де зіграє проти Лейпцига.