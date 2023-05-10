Німеччина

Очільник ради директорів Баварії прокоментував ситуацію довкола клубів.

Останнім часом голові правління мюнхенської Баварії Оліверу Кану, із огляду на невпевнені виступи команди, доводиться відповідати на чимало запитань щодо розвитку клуба.

Зокрема, у своєму останньому інтерв’ю він розповів про розставання з Юліаном Нагельсманном, дав оцінку роботі Томаса Тухеля, трансферній політиці клуба та спрогнозував розвиток футболу найближчими роками.

"Томас Тухель вразив мене з першого дня. Я відчуваю, що він емоційно зачіпає команду своєю манерою роботи та промовами. Коли я чую його промови, мені хочеться самому вийти на поле.

Друга половина сезону була важкою для Баварії. Наші німецькі міжнародні гравці мали абсолютно поганий настрій після вильоту з чемпіонату світу. Наші французькі представники програли фіналі, Лукас Ернандес розірвав ахілл, у Нуссера Мазрауї були проблеми з серцем. Не можна забувати й про травму Мане.

Потім ще й Мануель Ноєр зламав ногу під час катання на лижах. Після цього команда втратила стабільність.

Я розумію, що всі питатимуть мене про звільнення Нагельсманна. Але ми вже говорили про це достатньо. Через незадовільні результати та їхню нестабільність гри ми дійшли до моменту, коли нам довелося діяти. Окрім того, відбувся витік інформації зсередини клубу, яка стала публічним надбанням, і нам це не сподобалось.

Із Юліаном Нагельсманном ми вірили в майбутнє. Але все розвивалося не так, як ми собі уявляли. У такі моменти ви повинні прийняти рішення.

Результати та стан команди просто не були стабільними. Ми втратили перевагу в 10 очок від Дортмунда. Саме тому рішення було правильним та своєчасним.

Я можу зрозуміти Герберта Гайнера, коли він каже, що ми хочемо зосередитися на титулі зараз. Я тоді сказав те саме. Усе інше обговоримо пізніше.

Щодо Улі Генесса, то він завжди поруч із клубом. Так було завжди. Він також відвідує й роздягальню команду. Його поява на тренувальному майданчику була надмірно інтерпретована пресою.

Усі знають, наскільки цінними є поради Улі й, звичайно, ми спілкуємось один з одним.

Цього року ми незабаром оголосимо про рекордний товарообіг. Це — найважливіша основа для спортивного успіху. Нещодавно ми продовжили контракти з Telekom та Allianz. Ми готуємо багато речей на майбутнє, включаючи розвиток інфраструктури.

Незабаром буде побудований новий тренувальний центр. Ми хочемо бути привабливими для гравців світового рівня. У нас є новий партнер у США, новий офіс у Бангкоку. Ми поступово просуваємо бренд Баварії вперед.

Ми проходимо через процес змін. Баварія має зіткнутись із великими викликами в майбутньому. Один мій колега нещодавно сказав мені: "Останнє десятиліття було для традиційних клубів, наступне десятиліття буде для клубів-інвесторів".

Наприклад, у півфіналі Ліги чемпіонів цього сезону три з 4 представлених клубів є клубами-інвесторами. Ми повинні мати на це власну відповідь і ми вже зробили кілька речей у цьому напрямку.

Зокрема, ми спробували все для підписання Голанда й вийшли на межі фінансових можливостей. Зрештою нам довелося вирішувати: чи хочемо ми порушити нашу структуру заробітної плати? Ми не були готові до цього. Це не те, заради чого існує Баварія.

Щодо Віктора Осімгена та його вартості в 150 млн євро, то, говорячи про такі кошти, ми повинні поставити питання: чи дасть гравець гарантію окупити ці гроші? Це підписання, безумовно, буде великим ризиком".

Ситуацію з Коло Муані я коментувати не буду. Я не хочу говорити про гравців інших клубів Бундесліги. Ми досі оцінюємо ринок нападників. Щодо Кейна ситуація така сама.

Минулого літа ми разом вирішили розпочати сезон із цією командою, у якій є багато гравців, які можуть забивати голи, але немає яскравого №9. Тепер ми розглядаємо тему підписання нападника. Але не варто забувати, що ми забили 83 голи в Бундеслізі. Це більше, аніж будь-яка інша команда. Це показує, що наша нинішня команда також може забивати багато голів.

Щодо Томаса Мюллера, то я не бачу варіантів, за яких він підійде до мене найближчим часом та скаже, що хоче піти. Цього не станеться. Томас у формі, майже ніколи не є травмованим і має дуже сильний характер. Він надзвичайно важливий для Баварії. Я впевнений, що він зіграє за нас ще чимало ігор.

Щодо партнерства з Qatar Airways у майбутньому, то йдеться про те, щоб зважити: чи можемо ми заключити взаємини, у яких ми об’єднуємо наші економічні цілі, а також соціальну відповідальність разом із нашим партнером?", — заявив функціонер.

Мюнхенська Баварія наразі очолює турнірну таблицю німецької Бундесліги з перевагою в один бал над дортмундською Боруссією за три тури до завершення сезону.