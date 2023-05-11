Німеччина

Гравець залишить нинішню команду влітку.

Махмуд Дауд вибере собі новий клуб незабаром - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Найближчим часом Махмуд Дауд прийме рішення щодо свого майбутнього клубу. Клуби Прем'єр-ліги звернулися до нього щодо можливості підписання в якості вільного агента, і Англія виглядає найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри — хоча є інтерес також із Серії А.

Махмуд залишить Боруссію Дортмунд як вільний агент протягом наступних тижнів.

В команді він виступає з 2017 року. За цей період провів 141 матч.