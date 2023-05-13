Німеччина

Іспанець скоріше всього залишиться в Леверкузені.

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро прокоментував можливий перехід Хабі Алонсо в інший клуб - цитує функціонера Фабріціо Романо.

"Я впевнений, що Хабі Алонсо залишиться з нами в наступному сезоні. Нам подобається працювати над цим проектом разом.

У нього контракт до червня 2024 року. Ми сподіваємось утримати Хабі надовго".

Іспанець перейшов в Баєр по ходу цього сезону та одразу перетворив команду на претендента до Ліги чемпіонів.