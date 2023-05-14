У рамках 32-го туру німецької Бундесліги Баєр вирушив на виїзд до Штутгарта.

Гості не зуміли здолати господарів, розписавши результативну нічию – 1:1.

Штутгарт – Баєр 1:1
Голи: Гірассі 57 (пенальті) – Паласіос 70 (пенальті)

Штутгарт: Бредлов – Антон, Загаду, Іто – Вагноман, Ендо, Каразор, Соса (Кулібалі, 90) – Томаш (Мійо, 74), Мвумпа (Фюріх, 64) – Гірассі

Баєр: Градецький – Тапсоба, Та, Інкап'є – Фрімпонг, Демірбай, Паласіос, Баккер (Вірц, 60) – Азмун (Гложек, 88), Адлі (Амірі, 87), Діабі

Попередження: Баккер (50), Інкап'є (60), Антон (64), Бредлов (68), Кулібалі (70), Вірц (75), Демірбай (90).