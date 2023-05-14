Німеччина

Команда Хабі Алонсо посилиться іспанським фулбеком.

Лівий захисник лісабонської Бенфіки Алехандро Грімальдо визначився зі своїм новим клубом, вирішивши не продовжувати угоду з "орлами", яка закінчується наприкінці цього сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний іспанець перейде до леверкузенського Баєра, з яким він уже повністю узгодив контракт до літа 2027 року і незабаром його підпише.

Стверджується, що Грімальдо вже пройшов медичний огляд у стані "фармацевтів". Угода завершена та очікується лише підписання документів, про що незабаром оголосять офіційно.

У поточному сезоні Алехандро Грімальдо провів за Бенфіку 52 поєдинки, в яких він забив 7 голів та віддав 15 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів євро.