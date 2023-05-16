Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує близитися до завершення. Незабаром всі інтриги отримають відповіді.







Баварія переграла вдома Шальке

Якщо фанати Дортмунда сподівалися на перемогу чи бодай нічию Гельзенкірхена у Мюнхені, то цим сподіванням не судилося збутися. Команда Райса зараз виглядає як пародія на міцний колектив яким колись ще був Шалкье.

Зоммер — Мазраві, Павар, Де Лігт (Упамекано, 85), Канселу — Кімміх (Горецка, 71) — Сане, Мюллер, Мусіала (Мане, 85), Коман (Гравенберх, 64) — Гнабрі (Тель, 71)

Шволов — Бруннер (Йосіда, 46), ван ден Берг, Камінські, Уронен (Аувеян, 86) — Краусс (Дрекслер, 64), Лаца, Крал — Караман, Фрай (Польтер, 64), Бюльтер (Скарке, 64)

Гості просто тотально не зуміли щось нав'язати господарям. Багато помилок створив захисний блок команди включно з Йосідою.

В підсумку вийшов типовий візит на Альянц Арену для Гельзенкірхена як в декілька минулих сезонів. Серж Гнабрі оформив дубль.

Боруссія красиво обіграла Боруссію

Дортмунд блискуче справився з непростим Гладбахом.

Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 59), Раєрсон (Раєрсон, 59) — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 68) — Мален (Рейна, 69), Алле (Мукоко, 79), Адеємі

Ольшовскі — Лайнер, Фрідріх, Ельведі (, Бенсебаїні — Вайгль, Коне (Нец, 75) — Гофманн, Нойгаус (Крамер, 68), Вольф (Ітакура, 46) — Нгуму (Штіндль, 75)

Черговий неймовірний матч авторства усієї команди.

Голи Борусії у матчі — це реверанси в бік Себа.



Форвард не завжди повинен бути корисним в забиванні голів, він може давати солідний об'єм й без цього. Франція з Жиру так мундіаль виграла колись, на хвилиночку.



Зверніть увагу на стартову позицію івуарійця на скріншотах, звідки він починав рух і як блискуче відкривався поміж лініями. Це хай клас.



Перший гол — це передача на Алле, який йде в недодачу фактично до центрального кола, далі отримує багато вільного простору від захисників суперника й пробиває, після чого Доні Мален, який прочитав ситуацію наперед та змістився на позицію центрфорварда, головою переправляє м'яч у сітку воріт.



Інші голи — це вміння вивести за собою захисника (це був переважно Ельведі) та таймінг відкривання під крос партнера. Завдяки цьому вмінню ця людина колись забила 33 та 47 голів за Айнтрахт та Аякс відповідно. Завдяки блискучому розумінню простору та часу в нього велика кількість асистів. Не лише офіційних, а й неочевидних випадків, коли його дії допомагали партнерам забивати голи.



Він один з найкращих за ключовими передачами серед гравців його амплуа, а це багато про що говорить.





- Кельн розгромив вдома Герту (5:2). Берлінці фактично вилетіли з першої Бундесліги, тому що рятувальне місце навряд чи світить, а зона перехідних матчів буде можливою лише в разі поразок Шальке у наступних турах й невдач Штутгарта. Не віриться, що позитивний сценарій складеться настільки ідеально для клубу. В першому таймі "стара дама" ще якось нав'язувала боротьбу, навіть вийшла вперед після ударів Тусара та Йоветіча, проте "козлики" змели суперника у другій половині зустрічі. Якщо давати забивати п'ятою, як це зробив захисник Гюберс, то про що може йти мова?!

- Айнтрахт впевнено переграв Майнц (3:0). Розкішним голом відмітився Бута з передачі Тути (ось такий каламбурчик вийшов), а фанати Франкфурта в черговий раз можуть сумувати за майбутнім відходом Олівера Гласнера.

- Бохум здобув дуже важливу перемогу над міцним Аугсбургом (3:2). Команда відкрила рахунок завдяки діям Антві-Аджея, далі пропустила, проте буквально за декілька хвилин другого тайму забила двічі й тепер має помітну перевагу від конкурентів й непогані шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

- Вольфсбург реабілітувався за катастрофічну поразку у Дортмунді й переграв Гоффенгайм Матараццо (2:1). Команда Ковача забила двічі з трьох ударів у площину воріт.

- Уніон впевнено здолав Фрайбург (4:2). Шеральдо Бекер видав шикарний перформанс та зробив 2+2, відсвяткувавши один із голів у стилі Обамеянга в масці Людини-павука. Команда Штрайха забила з двох стандартів (як же без цього), проте поразка фактично завершує та зменшує їх шанси на Лігу чемпіонів. Дуже шкода, тому що хотілося би побачити цей колектив у головному єврокубку, вони це точно заслужили.

- Штутгарт та Баєр зіграли результативну нічию (1:1). Обидва голи команд Бундесліги у матчі було забито з пенальті.

- Вердер не втримав перемогу з Лейпцигом (2:1). Команда з землі Саксонії забила двічі під час завершального етапу матчу.



- Кельн забив щонайменше три голи у всіх шести домашніх перемогах цього сезону.

- Герта має найгірший результат в гостях у Бундеслізі, набравши лише п’ять очок у 16 ​​іграх. Їхня єдина перемога на виїзді в цьому сезоні відбулася в Аугсбурзі на початку вересня.

- Мюллер забив 12 голів у 20 матчах проти Шальке — більше він забив лише проти Вольфсбурга (13).

- Шальке виховав Леона Горецку, який провів 147 матчів за клуб, у тому числі 116 у Бундеслізі. Його товариш по команді та збірній Сане також представляв "Королівсько-синіх" 57 разів у всіх турнірах і забив 13 голів за клуб.

- Бекер забив свій 10-й і 11-й голи в кампанії. У попередніх трьох сезонах Бундесліги 28-річний футболіст забив лише сім голів.

- Фрайбург забив вже 17 раз після стандартних положень. Це найкращий результат в топових лігах наряду із Наполі та Ювентусом.

- У цьому сезоні Беллінгем забив вісім голів — вдвічі більше, ніж у своїх перших двох сезонах Бундесліги разом узятих.

- Штіндль забив чотири з семи голів цього сезону, виходячи на заміну. Жоден гравець Бундесліги не забивав більше з лави запасних.

- Штутгарт реалізував усі п'ять пенальті, призначені їм цього сезону, причому Гірассі забив два.

- Флоріан Вірц зіграв свою 100-у змагальну гру за Леверкузен.

- Лейпциг не програє в кожному зі своїх 27 матчів проти команд, які підвищилися у класі.

- Бременці виграли лише одну з попередн 11 ігор у вищому дивізіоні.

Тімо Губерс (Кельн)

Бута (Айнтрахт)

Крістофер Антві-Аджей (Бохум)

Антоні Лосілла (Бохум)

Вінченцо Гріфо (Фрайбург)

Себастьен Алле (Боруссія Дортмунд)

Серу Гірассі (Кельн)

Шеральдо Бекер (Уніон) – 2+2 в важливому матчі проти Фрайбурга за потрапляння до Ліги чемпіонів

Себастьен Алле та Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд) – 2+1 та 1+2 із непростим Гладбахом



