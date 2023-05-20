Німеччина

Завершились чотири поєдинки чемпіонату Німеччини.

В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини відбулись чотири поєдинки.

Так, Вердер приймав на своєму полі Кельн та зіграв внічию з рахунком 1:1. Обидві команди залишаються в середині турнірної таблиці.

Вердер — Кельн 1:1

Голи: Шмід, 73 — Тіггес, 36

В іншому матчі Герта приймала на своєму полі Бохум, прямого конкурента в боротьбі за збереження прописки, та впустила перемогу.

Через це берлинці не змогли зберегти шанси залишитись в елітному дивізіоні та покинули Бундеслігу.

Герта — Бохум 1:1

Голи: Тусар, 63 — Шлоттербек, 90+4

Гоффенхайм, своєю чергою, на своєму полі приймав Уніон Берлін, який продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2. Такий результат не позбавляє берлінців вийти в Лігу чемпіонів, а ось Гоффенхайм гарантовано залишиться в Бундеслізі.

Гоффенхайм - Уніон Берлін 4:2

Голи: Бебу, 22, Крамарич, 36, 90, Даббур, 90+9 — Духі, 45+4, Лаїдуні, 90+5

Айнтрахт з Франкфурта ж грав на виїзді проти Шальке, який відчайдушно намагається зберегти місце в еліті. Господарі забили першими, але потім двічі пропустили, однак знайшли сили встановити паритет та набрати бал.

Шальке — Айнтрахт Ф 2:2

Голи: Теродде, 1, Польтер, 85 — Камада, 21, Тута, 59