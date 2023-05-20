Завершились чотири поєдинки чемпіонату Німеччини.
Гоффенхайм - Уніон Берлін, getty images
20 травня 2023, 18:36
В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини відбулись чотири поєдинки.
Так, Вердер приймав на своєму полі Кельн та зіграв внічию з рахунком 1:1. Обидві команди залишаються в середині турнірної таблиці.
Вердер — Кельн 1:1
Голи: Шмід, 73 — Тіггес, 36
В іншому матчі Герта приймала на своєму полі Бохум, прямого конкурента в боротьбі за збереження прописки, та впустила перемогу.
Через це берлинці не змогли зберегти шанси залишитись в елітному дивізіоні та покинули Бундеслігу.
Герта — Бохум 1:1
Голи: Тусар, 63 — Шлоттербек, 90+4
Гоффенхайм, своєю чергою, на своєму полі приймав Уніон Берлін, який продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів.
Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2. Такий результат не позбавляє берлінців вийти в Лігу чемпіонів, а ось Гоффенхайм гарантовано залишиться в Бундеслізі.
Гоффенхайм - Уніон Берлін 4:2
Голи: Бебу, 22, Крамарич, 36, 90, Даббур, 90+9 — Духі, 45+4, Лаїдуні, 90+5
Айнтрахт з Франкфурта ж грав на виїзді проти Шальке, який відчайдушно намагається зберегти місце в еліті. Господарі забили першими, але потім двічі пропустили, однак знайшли сили встановити паритет та набрати бал.
Шальке — Айнтрахт Ф 2:2
Голи: Теродде, 1, Польтер, 85 — Камада, 21, Тута, 59