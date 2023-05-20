Баварія не продасть Йосуа Кімміха та Райана Гравенберха, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За його інформацією, Баварія не продасть Кімміха. Манчестер Юнайтед також нелегко придбати Райана Гравенберха.

Як раніше наголошувалося у випадку Ліверпуля: Баварія не хоче продавати голландця. Керівництво МЮ вже проінформовано про це.

Раніше стало відомо, що Кімміх цікавий Реалу та Барселоні, а Гравенберх – Ліверпулю та Манчестер Юнайтед.