Німеччина

Мюнхенський клуб хоче зберегти обох півзахисників.

Баварія не продасть Йосуа Кімміха та Райана Гравенберха, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За його інформацією, Баварія не продасть Кімміха. Манчестер Юнайтед також нелегко придбати Райана Гравенберха.

Як раніше наголошувалося у випадку Ліверпуля: Баварія не хоче продавати голландця. Керівництво МЮ вже проінформовано про це.

Раніше стало відомо, що Кімміх цікавий Реалу та Барселоні, а Гравенберх – Ліверпулю та Манчестер Юнайтед.