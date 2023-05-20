Мюнхенський клуб хоче зберегти обох півзахисників.
РАЯН ГРАВЕНБЕРХ, GETTY IMAGES
20 травня 2023, 18:35
Баварія не продасть Йосуа Кімміха та Райана Гравенберха, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.
За його інформацією, Баварія не продасть Кімміха. Манчестер Юнайтед також нелегко придбати Райана Гравенберха.
Як раніше наголошувалося у випадку Ліверпуля: Баварія не хоче продавати голландця. Керівництво МЮ вже проінформовано про це.
Раніше стало відомо, що Кімміх цікавий Реалу та Барселоні, а Гравенберх – Ліверпулю та Манчестер Юнайтед.