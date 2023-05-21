Німеччина

Керманич дав свій коментар.

Якщо Баварія втратив чемпіонський титул, то Томас Тухель звинувачуватиме у цьому виключно себе.

"Якщо ми пропустимо титул, і я буду на брівці, я нестиму відповідальність.

Я не шукатиму виправдань і постараюся виступити значно краще наступного сезону", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, після того, як Тухель змінив Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера мюнхенського клубу, Баварія вилітала з Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини.