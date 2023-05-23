Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Новий тур Бундесліги подарував зміну лідерства. Лейпциг гарантував собі потрапляння до Ліги чемпіонів, а Аугсбург практично опустився до зони перехідних матчів.

Баварія провалює другий тайм проти Лейпцига

Баварія оступилася з Лейпцигом й продемонструвала невдалий футбол у другому таймі і це може суттєво повпливати на завоювання чергового чемпіонства.

Зоммер — Мазрауї (Мане, 86), Павар, де Лігт, Канселу (Упамекано, 86) — Кімміх — Мусіала, Мюллер, Горецка (Гравенберх, 70), Коман (Тель, 77) — Гнабрі (Сане, 70)



Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол (Клостерманн, 87), Гальстенберг — Лаймер, Айдара (Кампль, 69) — Собослаї, Ольмо (Діалло, 87) — Сілва (Форсберг, 69), Нкунку

Баварія вважалася фаворитом цього матчу, проте нинішній Лейпциг доволі статусний колектив та помітно налагодив гру завдяки приходу Марко Розе. В першому колі була нічия 1:1, тепер взагалі зуміли перемогти.

В першому таймі Баварія скористалася помилкою та великим розривом в лінії колективу з землі Саксонії, коли захисники втратили орієнтири та дозволили легко увірватися в коридор Сержу Гнабрі. Команда Тухеля в цілому створила декілька моментів та більш менш контролювала матч.

Все змінилося у другій половині зустрічі, тоді Лейпциг, натхненний ціллю гарантувати собі Лігу чемпіонів понісся атакувати господарів арени у Мюнхені. Гості перехопили ініціативу та блискуче вибігали у контратаки. Одна із таких завершилися голом. Не розумію, навіщо Баварія такими силами пішла розігрувати кутовий та залишила таку кількість простору за своєю спиною. Рахунок був 1:0, потреби бігти щосили вперед та забивати супернику не було. А так спіймали контру, котра завершилася класним ударом Конрада Лаймера, який влітку перейде до колективу, скоріше всього, лідери рекордного чемпіона Німеччини висловлять йому декілька лагідних слів.

Далі Баварія змушена була ризикувати та отримала два пенальті, які реалізували Крістофер Нкунку та колега Домінк Собослаї.

Браво Марко Розе та його хлопці. Лейпциг вперше переграв Мюнхен в них вдома й змусив спостерігати нетипову картину, коли вболівальники масово залишали стадіон ще до фінального свистка, щось новеньке.

Боруссія виривається в лідери

Дортмунд впевнено переміг й повернувся на першу сходинку у чемпіонаті.

Коубек – Педерсен (Чоліна, 46), Гауелеу, Удуохай, Вейга – Енгельс, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62) – Єбоа (Бауер, 40), Бельо (Беріша, 61), Демірович (Маєр, 85)

Кобель – Вольф, Зюле, Гуммельс (Шлоттербек, 90+1), Рюерсон – Брандт, Джан, Геррейру (Ройс, 80) – Мален (Рейна, 90+2), Алле, Адеємі (Озджан, 72)

Коротко про голи Боруссії в матчі. Себа Алле показує, чому цього нападника так цінують на ринку вже багато років. Після того, як він набрав форму Дортмунд почав грати впевненіше та стабільніше.

Вміння Алле стягувати на себе увагу захисників суперника, його блискуча координація та здатність швидко змінювати напрямок руху та відкриватися під передачу у потрібній зоні — це дуже важливі скіли, які дозволяють йому вигравати простір для партнерів та дозволяти Дортмунду бути більш варіативним та динамічним в плані розтягування захисту опонентів.

Перший гол саме такий — мав поряд двох захисників, в потрібний за таймінгом момент увірвався на м'яч та не вимкнувся з епізоду, й забив.

Другий гол Алле, варто почати з Ройса — крутий маневр з забіганням поміж лініями.

Гол Брандта — це більше про контрпресинг та здібності плеймейкера від Шлоттербека.

Боруссія показала чудову гру та блискуче діяла як попереду, намагаючись створювати моменти як і з позиційних атак, так і після стандартів й не тільки це. У обороні було декілька епізодів з небезпечними атаками суперника, проте загалом команда провела дуже солідний матч також у захисті, грамотно страхуючи один одного та контролюючи простір за спиною.

- Вольфсбург здолав Фрайбург вдома (2:0). Голи забили футболісти з заміни Крістіан Гюнтер та Нільс Петерсен. Команда продовжує боротися за зону Ліги чемпіонів. Клуб Ковача може не потрапити до єврокубкової зони.

- Вердер та Кельн зіграли результативну нічию (1:1). На гол Штеффена Тіггеса головою відповів точним ударом в ближній кут Романо Шмід.

- Герта зіграла внічию вдома з Бохумом (1:1). Берлінці пропустили на 94 хвилині від Кевен Шлоттербек, а команда зі столичного Олімпіаштадіона вилетіла з еліти.

- Гоффенгайм гарантував збереження прописку у Бундеслізі після перемоги над Уніоном (4:2). В певний момент столичний колектив наблизився за голами до команди Матараццо, проте у завершальний відрізок матчу дует Крамаріча (чіткий удар по пустим воротам після блискучого проходу партнера) та Даббура (технічний голясо у ближній кут воріт) чіткими ударами нівелював ці старання свого суперника.

- Шальке поставив себе на грань катастрофи через нічию з Айнтрахтом (2:2). Команда відкрила рахунок завдяки точному удару головою Сімона Теродде вже на першій хвилині матчу і зрівняла його на завершальному етапі зустрічі, втім посередині відбулися голи Даїчі Камади та Тути, причому японець забив після очевидної помилки Шволова, тим самим залишивши основні розбірки на зустріч з немотивованим Лейпцигом.

- Штутгарт несподівано переграв Майнц (4:1). Несподівано саме за рахунком та фактом, що суперник був зарядженим на перемогу в контексті боротьби за єврокубки. Колектив Бо Свенссона навіть відкрив рахунок завдяки голу Маркуса Інгвартсена, проте Штутгарт відігрався ще до перерви після класного удару з зони підбору Ватару Ендо, а в другому таймі встановив крупний розрив в результаті. Майнц втратив шанси потрапити бодай до Ліги конференцій.

- Баєр примудрився втрати перевагу в два голи проти Гладбаха (2:2). Команда Хабі Алонсо забила двічі ще у першому таймі, проте помилка Лукаша Градецкі на виході зіграла деморалізуючу роль. Чергова помилка фінського голкіпера, всі почали потроху забувати, що іноді він може робити такі фейли як це було у першій половині цього сезону. Другий гол просто подарували локалізованому в офсайді Маркусу Тюраму, коли віддали йому м’яч через спробу відпасувати на голкіпера, а той вивів Ларса Штіндля на ударну позицію, який забив, можливо, свій прощальний голясо у складі Боруссії.

- Гюнтер забив своїм першим дотиком у грі, лише через кілька секунд після виходу з лавки.

- Роланд Шаллаї віддав обидві результативні передачі, що вдвічі більше, ніж у його попередніх 17 матчах у чемпіонаті цього сезону.

- Лукебакіо, на рахунку якого 11 голів Бундесліги в сезоні-2022/23, провів свій 100-й матч у футболці Герти.

- Ерхан Машовіч виграв більшу частину своїх дуелей, ніж будь-який інший гравець на полі – цілих 100%.

- Цього сезону проти Баварії було призначено дев’ять пенальті – більше, ніж у будь-якій іншій попередній кампанії.

- Лаймер забив усі свої крайні п'ять голів у Бундеслізі на виїзді.

- Сімнадцять ударів у першому таймі — це найбільша кількість ударів Дортмунда в грі Бундесліги з жовтня 2013 року. Це була найбільша кількість ударів, з якими коли-небудь зустрічався Аугсбург у перші 45 хвилин матчу вищого дивізіону.

- Удуохай отримав другу червону картку в кар'єрі в Бундеслізі, попередньо отримавши другу жовту картку за "Вольфсбург" проти "Аугсбурга" в квітні 2018 року.

- Баєр провів чотири матчі Бундесліги без перемоги вперше з тих пір, як Алонсо очолив команду в жовтні 2022 року.

- Гладбах виграв лише одну з 17 виїзних ігор Бундесліги в сезоні 2022/23, дев'ять поразок і сім зіграних внічию.

Конрад Лаймер (Лейпциг)

Себастьен Алле (Дортмунд)

Роланд Шаллай (Фрайбург) – дубль та його партнери з лави запасних, які залишили шанси на Лігу чемпіонів завдяки перемозі над Вольфсбургом

Андрей Крамаріч та товариш Мунас Даббур (Гоффенгайм) – 1+2 й 1+1, котрі гарантували клубу збереження прописки в елітному дивізіоні

Кріс Фюріх та товариш Ватару Ендо (Штутгарт) – 1+2 та 1+1 у важливому матчі за збереження прописки з Майнцом

Себастьен Алле (Дортмунд) – переможний дубль з непоступливим Аугсбургом



