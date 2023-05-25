Німеччина

У клубі очікують, що англієць залишить Стемфорд Бридж.

Мейсон Маунт, ймовірно, залишить Челсі наступного літа, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, останні конструктивні переговори між футболістом та клубом були ще у лютому. З того часу прогресу не спостерігалося.

Челсі готовий буде розглянути будь-які пропозиції щодо англійця після завершення сезону.

"Сині" оцінюють Маунта в 70 мільйонів фунтів, проте один із клубів вважає, що угоду можна буде оформити за 48 млн — за стільки свого часу Челсі придбав Рахіма Стерлінга.

Зазначимо, що контракт Маунта із Челсі розрахований до літа 2024 року.