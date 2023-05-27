Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія та Майнц.

Дортмундська Боруссія та Майнц зіграють поміж собою в рамках останнього туру німецької Бундесліги на Зігналь-Ідуна-Парк. Тільки якщо Боруссія Д переможе, або мюнхенська Баварія втратить очки в грі проти Кельна, "джмелі" стають чемпіонами.

Едін Терзич, після перемоги над Аугсбургом (3:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців без двох лідерів — Марко Ройса та Джуда Беллінгема.

Бо Свенссон, після поразки від Штутгарта (1:4), використав із перших хвилин Ганче-Ольсена в трійці центральних захисників, тоді як Кор перейде до центру поля, а Штах та Сон зіграють під нападником.

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Гуммельс, Р’єрсон — Джан — Геррейру, Брандт — Мален, Алле, Адеємі.

Запасні: Меєр, Шлоттербек, Езкан, Рейна, Ройс, Беллінгем, Дюранвіль, Мукоко, Модест.



Майнц: Дамен — Ганче-Ольсен, Белль, Фернандес — Касі, Баррейро, Кор, Карікол — Штах, Сон — Онісіво.

Запасні: Рісс, Лаукс, Баркок, Груда, Інгвартсен, Мустафа, Бурцорг, Вайпер.



Гра Боруссія Д — Майнц почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.