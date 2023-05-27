Німеччина

Football.ua представляє головні інтриги напередодні завершення сезону-2022/23 у чемпіонаті Німеччини.

Останній тур Бундесліги, а інтриг вистачає скрізь! Зокрема, хто стане чемпіоном: Боруссія Дортмунд чи Баварія? Хто займе четверте місце, яке дозволить зіграти у груповому раунді Ліги чемпіонів?

Хто вирушить у єврокубки, хто гратиме у перехідних матчах, а хто вилетить? У цьому матеріалі розбираємо головні інтриги майбутнього туру.

Хто виграє титул?

Зазвичай відповідь на це питання дається за кілька турів до кінця чемпіонату. Однак цього сезону з Баварією відбулися дивні події, які вплинули на хід сезону. Мюнхенський клуб брав участь у Лізі чемпіонів, у Кубку і був на першому місці в чемпіонаті, але потім сенсаційно було звільнено головного тренера Юліана Нагельсманна. З приходом у клуб Томаса Тухеля справи стали гіршими, що було б дивно заперечувати - факти в наявності.

Проте все вирішить 34-й тур. Боруссії Дортмунд потрібна перемога над Майнцем, щоб не озиратися на результат матчу Баварії, яка зіграє проти Кельна. Якщо Боруссія зіграє внічию, а Баварія переможе — то титул дістанеться мюнхенській команді, у якої найкраща різниця забитих і пропущених голів.

Загалом, все в руках Боруссії, яка має чудовий шанс завоювати титул.

Прогноз Football.ua: чемпіонат виграє Боруссія Дортмунд

Хто стане четвертою командою?

Тут все просто. Вибір між Уніоном та Фрайбургом. Жодних інших варіантів немає. На даний момент обидві команди мають по 59 очок, але перевага за додатковими показниками на боці берлінського клубу.

Уніон зіграє вдома проти Вердера, а Фрайбург зіштовхнеться із важким виїздом у Франкфурт проти Айнтрахта. В останньому турі Уніону достатньо буде зіграти не гірше за свого конкурента.

Прогноз Football.ua: четверте місце займе Уніон Берлін

Єврокубки (без урахування Ліги чемпіонів)

Тут ситуація досить цікава. Баєр (60 очок), Вольфсбург (59) та Айнтрахт (57) претендують на місце у єврокубках. Щоправда, клуб із Франкфурта має ще один шанс — фінал Кубка Німеччини з Лейпцигом.

У заключному турі Баєр зіграє на виїзді, а Вольфсбург та Айнтрахт – удома. Найпростіше команді Ніко Ковача, адже вона зустрінеться з Гертою, яка вилетіла. Баєр чекає на гра з Бохумом (який бореться за виживання), а Айнтрахт — із Фрайбургом (бореться за місце в топ-4).

П'яте та шосте місце вийде до Ліги Європи. Однак, якщо Айнтрахт виграє Кубок Німеччини, то вирушить до Ліги Європи, а шосте місце вирушить до Ліги конференцій. Ось така система.

Прогноз Football.ua: Фрайбург і Баєр — до Ліги Європи, Вольфсбург вирушить до Ліги конференцій (Айнтрахт поступиться Лейпцигу у фіналі Кубка Німеччини).

Виживання та перехідні матчі

У нижній частині таблиці велика щільність. Найскладніша ситуація у Шальке. У гельзенкірхенців і очок менше, і в останньому турі непростий виїзд до Лейпцигу.

Важливий матч пройде у Штутгарті, де місцевий клуб зіграє із Гоффенгаймом. Аугсбург зіграє проти невмотивованої Боруссії Менхенгладбах на виїзді.

16-а команда ліги (поки це місце посідає Бохум) проведе стикові матчі з третьою командою Другої Бундесліги. До слова, Бохум гратиме проти Баєра, який націлений на єврокубки – складний матч очікується для господарів.

Нагадаємо, що Герта вже достроково вилетіла до другої Бундесліги.

Прогноз Football.ua: Шальке вилетить напряму, Бохум гратиме у перехідних матчах.