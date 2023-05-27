Німеччина

Баварія — чемпіон Німеччини-2022/23

У фантастичній розв'язці команда Томаса Тухеля не відпустила одинадцятий титул поспіль.

Кельн — Баварія, Getty Images

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Кельн — Баварія 1:2

Голи: Любічич, 82 — Коман, 8, Мусіала, 89



Кельн: Швебе — Шмітц (Гусейнбашич, 62), Гюберс, Шабо, Гектор — Скірі, Мартель — Любічич (Педерсен, 82), Кайнц (Шиндлер, 62), Майна (Лемперле, 82) — Зельке (Тільманн, 62).



Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Мазрауї (Тель, 85) — Кімміх, Гравенберх (Горецка, 71, Мусіала, 84) — Гнабрі, Сане, Коман (Шупо-Мотінг, 70) — Мюллер (Канселу, 62).



Попередження: Любічич, Тільманн.