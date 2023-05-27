У заключному турі чемпіонату Німеччини відбулося дев'ять поєдинків, які вирішили результат цього сезону.

Раніше вже було відомо, що у Лізі чемпіонів точно гратимуть Баварія, Боруссія Дортмунд та Лейпциг. А ось четверта команда була під сумнівом.

У 34-му турі Уніон Берлін та Фрайбург боролися за місце у четвірці. Завдяки різниці забитих та пропущених м'ячів команда з Берліна була фаворитом.

Уніон вдома обіграв Вердер (1:0), а Фрайбург на виїзді поступився Айнтрахту (1:2). У підсумку, четвертим учасником групового етапу Ліги чемпіонів від Німеччини буде Уніон Берлін.

Щодо Фрайбурга, то команда гратиме у Лізі Європи. 

# 27 ТРАВНЯ 2023 И О
1 Баварія Баварія 34 71
2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 34 71
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Уніон Берлін Уніон Берлін 34 62