Німеччина

Останній тур все розставив на свої місця.

У заключному турі чемпіонату Німеччини відбулося дев'ять поєдинків, які вирішили результат цього сезону.

Раніше вже було відомо, що у Лізі чемпіонів точно гратимуть Баварія, Боруссія Дортмунд та Лейпциг. А ось четверта команда була під сумнівом.

У 34-му турі Уніон Берлін та Фрайбург боролися за місце у четвірці. Завдяки різниці забитих та пропущених м'ячів команда з Берліна була фаворитом.

Уніон вдома обіграв Вердер (1:0), а Фрайбург на виїзді поступився Айнтрахту (1:2). У підсумку, четвертим учасником групового етапу Ліги чемпіонів від Німеччини буде Уніон Берлін.

Щодо Фрайбурга, то команда гратиме у Лізі Європи.