Німеччина

Стали відомі дві команди, які точно отримають підвищення у класі.

У другій Бундеслізі відбувся заключний 34 тур. Стали відомі дві команди, які наступного сезону гратимуть у вищому дивізіоні – це Гайденгайм та Дармштадт.

Крім того, Гамбург, який посів третє місце, гратиме у перехідних матчах проти Штутгарта, який посів шістнадцяте місце у Бундеслізі.

Нагадаємо, що Шальке та Герта залишили Бундеслігу, відповідно їх замінять Гайденгайм та Дармштадт.

Зазначимо, що з другої Бундесліги вилетіли Армінія, Регенсбург та Зандгаузен.