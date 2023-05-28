Стали відомі дві команди, які точно отримають підвищення у класі.
Фото: twitter.com/sv98
28 травня 2023, 18:57
У другій Бундеслізі відбувся заключний 34 тур. Стали відомі дві команди, які наступного сезону гратимуть у вищому дивізіоні – це Гайденгайм та Дармштадт.
Крім того, Гамбург, який посів третє місце, гратиме у перехідних матчах проти Штутгарта, який посів шістнадцяте місце у Бундеслізі.
Нагадаємо, що Шальке та Герта залишили Бундеслігу, відповідно їх замінять Гайденгайм та Дармштадт.
Зазначимо, що з другої Бундесліги вилетіли Армінія, Регенсбург та Зандгаузен.