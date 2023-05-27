Німеччина

У чемпіонаті Німеччини відбувся заключний тур.

У 34-му турі чемпіонату Німеччини відбулися поєдинки, які вирішували майбутнє команд у найвищому дивізіоні.

У заключному турі Бохум обіграв Баєр і зумів зберегти прописку в Бундеслізі, а Штутгарт не зумів здолати Гоффенгайм і гратиме у перехідних матчах із командою, яка посіла третє місце у другій Бундеслізі.

Шальке очікувано поступився Лейпцигу і вилетів із Бундесліги.

Таким чином, Шальке приєднався до Герти, яка вилетіла, а Штутгарт намагатиметься зберегти прописку у найвищому дивізіоні у перехідних матчах.